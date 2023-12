Black Friday in calo per il mercato tecnologia di consumo

I dati di sell out del Retail Panel di Gfk Italia delle principali insegne sia online che offline per i beni durevoli di consumo nella settimana dal 20 al 26 novembre 2023

Il Black Friday non frena la discesa del mercato della tecnologia di consumo, anche se si conferma una settimana importante per le vendite nel comparto, rispetto al resto dell'anno. Ecco i dati del Retail Panel di Gfk Italia, ovvero la rilevazione degli acquisti (dati di sell out) delle principali insegne sia online che offline per i beni durevoli di consumo nella settimana dal 20 al 26 novembre 2023, su un paniere di 25 prodotti tecnologici.

Il Black Friday della tecnologia -11% rispetto al 2022

I prodotti tecnologici nella settimana del Black Friday hanno registrato vendite per 438 milioni di euro in Italia, contando sia i retailer fisici che quelli digitali. Un valore in calo rispetto al Black Friday del 2022, -11% per le categorie più importanti della tecnologia di consumo, tra cui tv, pc, smartphone, Tablet, wearable, frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere, stampanti.

L'ultima settimana di offerte pre natalizia rimane un momento importante per gli acquisti tecnologici: rispetto alla settimana media del 2023, il giro d'affari registra un +117%, e rispetto alla settimana precedente un +47%, sempre a valore.

L'andamento delle vendite tech aveva preso a scendere, anche se lievemente, già nel 2022 dopo il picco di vendite della pandemia: -2,3%. La domanda ha proseguito il rallentamento, secondo Gfk per due motivi: l'effetto saturazione in alcuni settori che negli anni precedenti sono cresciuti molto, e le preoccupazioni degli italiani sul carovita e la situazione internazionale. I risultati del Black Friday 2023 sono allineati a queste premesse, come anche le settimane precedenti di novembre 2023, di solito un mese chiave per i risultati del settore.

Segni meno in dettaglio

In quali settori, e canali, ha inciso di più il calo della domanda? Per quanto riguarda i canali, c'è poca differenza tra fisico e digitale, con le vendite online pari al 38% del fatturato totale:

Punti vendita tradizionali -12%

Vendite online -10%

Rispetto ai diversi comparti, alcuni hanno sofferto meno, come home comfort, grandi e piccoli elettrodomestici, telecom. Altri molto di più, come IT& office ed elettronica di consumo: i più toccati dall'effetto saturazione menzionato da Gfk. Pesano in particolare i cali per i comparti più rilevanti in termini di fatturato, come PC portatili e Tv, e anche gli smartphone, anche se qui il calo è lieve. Sono solo 2 le categorie in attivo, lavastoviglie e stampanti.

Ecco i risultati:

Home comfort -2%

Smartphone -2%

Grande elettrodomestico -3%

Piccolo elettrodomestico -4%

Telecom -4%

IT& Office -21%

Pc portatili -24%

Elettronica di consumo -25%

Tv -26%

Lavastoviglie +12%

Stampanti multifunzione +3%

Un'altra tendenza che si conferma è quella del calo dell'impatto delle attività promozionali, che anche nel Black Friday per la categoria tech è al 38%, meno degli anni precedenti, nel 2022 era al 50%, nel 2021 il 49%, con una riduzione di prezzo di almeno il 10%. I prodotti con la percentuale più elevata di vendite in promozione sono i Mediatablets, 54%. Le promozioni si sono spalmate lungo l'intero anno, riducendo il rilievo del Black Friday, anche se rimane una settimana cruciale.