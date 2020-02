Euronics: le ultime aperture al sud

Aggiornamento

Lo store aperto a Casoria (Na) da Tufano, socio campano del gruppo Euronics, si allinea al nuovo format dell'insegna e consolida la rete dell'insegna in Campania dove sono attivi 19 punti di vendita. Questa struttura è la seconda dell'insegna nella città metropolitana di Napoli. L’adozione del nuovo design store concept è una delle caratteristiche distintive del negozio, ubicato all’interno della galleria del Casoria Park, nella zona commerciale di Casoria nei pressi dell’uscita della tangenziale, area recentemente oggetto di un intervento di forte riqualificazione. Il locale, che propone al suo interno corner e aree esperienziali, occupa un'area di 2.100 mq di cui 1.750 di area vendita. Il team di lavoro conta 15 addetti.

L’inaugurazione di questo nuovo store, come affermato da Raffaele Lioniello, direttore generale della società, “conferma la volontà della nostra azienda di sviluppare la presenza nelle aree da noi presidiate, all’interno di location dalle buone potenzialità. Abbiamo in programma altre aperture per sviluppare la nostra primaria posizione sul mercato, portando però nello stesso tempo del valore alla nostra azienda”.

Anche in Calabria Euronics ha proseguito il suo sviluppo. Nei mesi scorsi è stato realizzato uno store aperto al centro commerciale Le Ninfee, di Reggio Calabria, in viale Calabria 310, sviluppato su una superficie di 1.500 mq. Con questa inaugurazione salgono a nove i negozi della rete del socio del gruppo La Via Lattea che opera con nove strutture in Sicilia e in Calabria.

“Il primo punto di vendita aperto in Calabria, a Villa San Giovanni, ha segnato il nostro ingresso nella regione, una scelta di sviluppo che ci sta dando buone soddisfazioni e che quindi oggi miriamo a consolidare con l’apertura di un secondo store, questa volta nel capoluogo e quindi in un bacino più ampio e più cittadino -dichiara Francesco Interdonato, amministratore unico de La Via Lattea-. La Calabria si caratterizza per un cliente fedele e non necessariamente basso spendente e guidato solo dalla super promozione, sensibile a un reale servizio. Tutte caratteristiche che ci fanno dire di poter esprimere anche su Reggio Calabria quelle potenzialità dei nostri negozi già dimostrate a Villa San Giovanni, sfruttando in più un traffico sul punto di vendita più importante vista l’ubicazione del negozio”.

Lo store dispone al suo interno di 2 totem digitali con l’assortimento completo dei prodotti ordinabili, di un corner dedicato al customer care studiato e all’ingresso uno showroom di prodotti per l’incasso.

Conta su uno staff di 20 addetti, nella maggioranza nuove assunzioni. A supporto dell’apertura è previsto un’attività sottocosto.