L’Assemblea annuale dei soci di Euronics Italia SpA ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che presenta un utile di esercizio ante imposte di 1,9 milioni di euro, e soprattutto un fatturato consolidato totale delle aziende socie relativo alle voci elettrodomestici ed elettronica di consumo che supera 2,3 miliardi di euro (netto Iva), +10,2% rispetto al 2020 e +19,7% vs 2019, "andamento decisamente superiore al mercato, che conferma la leadership del Gruppo in tutte le regioni in cui è presente".

Euronics Italia detiene una quota del 16,8% nel panel Retail Market, e del 23,7% nel panel Technical Superstores (dati Gfk) e rappresenta quindi il primo gruppo di acquisto in Italia con 456 punti di vendita (insegne Euronics, Comet e Sme) dei quali 273 diretti e 183 in affiliazione. La crescita ha interessato tutti i settori merceologici, con migliori performance nell’informatica e nei televisori.

Le imprese socie di Euronics confermano una base occupazionale solida e in crescita rispetto al 2020, con un totale di 6.921 collaboratori. Le inaugurazioni nel 2021 hanno generato oltre 200 nuovi posti di lavoro. Nel 2021 sono stati aperti 12 nuovi punti di vendita e quest'anno ne sono previsti altri 15.

A conferma dell’approccio omnicanale, nel 2021 Euronics ha lanciato il nuovo eCommerce che coinvolge 12 piattaforme logistiche e oltre 300 negozi, con circa 30.000 referenze visualizzate al giorno. Il servizio Prenota e Ritira risulta il più apprezzato dai clienti, che optano per l’acquisto online, ma cercano sempre un contatto diretto con i punti vendita (in effetti è la formula migliore per il consumatore, in tutti i settori merceologici).

“Questi traguardi sono stati raggiunti grazie alla capillare presenza territoriale delle imprese socie e alla loro forte e storica propensione allo sviluppo, oltre alla capacità della Sede di cogliere l'evoluzione competitiva del mercato, sviluppare sinergie organizzative, commerciali e di marketing” spiega Maurizio Minuti, Presidente di Euronics Italia.

“Il nuovo posizionamento dell’insegna ‘Un mondo più avanti’ sintetizza la vision strategica della nostra insegna attenta ai bisogni e alle aspirazioni dei nostri clienti e volta a migliorare, attraverso la tecnologia, non solo la vita delle persone ma anche il mondo che ci circonda -commenta Massimo Dell’Acqua, Ad di Euronics Italia-. Una mission che ci vede impegnati a sostenere valori come la parità di genere e la tutela dell’ambiente. Un grazie va anche a tutti i nostri clienti che quotidianamente scelgono Euronics, supportando concretamente la nostra strategia”.