Euronics (Siem) conquista le Marche e si espande al sud

Nuove fette di mercato nel piano di sviluppo messo a punto dal Gruppo Siem-Euronics che espande la propria presenza in aree geografiche non ancora presidiate. È il caso delle Marche dove il retailer ha realizzato il suo primo punto di vendita, situato a Civitanova Marche (Mc), in via Einaudi 280.

Il gruppo è già presente con 31 strutture in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

“Questa inaugurazione, unitamente a due nuove prossime aperture nelle Marche, è stata pianificata con l’obiettivo di riportare l’insegna Euronics in questa regione, raggiungendo quote di mercato significative come quelle detenute nelle regioni già presidiate -dichiara Raffaele La Torre, Ad di Siem-Euronics-. Il nuovo store conferma inoltre l’importanza della nostra strategia di garantire la massima prossimità e vicinanza: nonostante sia un mondo sempre più digitalizzato, crediamo che l’assistenza e il servizio ai clienti siano elementi sempre più qualificanti e distintivi nel nostro lavoro”.

Il punto di vendita

La struttura si sviluppa su una superficie di 1.400 mq e propone il format più moderno dell’insegna dotato di aree demo, touch e corner digitali per ampliare le referenze dei prodotti in esposizione e dare accesso all’intero assortimento disponibile online, oltre a zone espositive dei principali brand, che permetteranno agli utenti di testare con mano le ultime novità prima dell’acquisto.

Il negozio, che si avvale di un team di lavoro formato da 25 addetti, si rivolge a un bacino di utenza di oltre 200.000 abitanti, che si espande entro i 15 chilometri.