Euroshop2020 Gdoweek Tg con gli highlight del terzo giorno di fiera

Secondo appuntamento con gli inviati di Gdoweek ad Euroshop 2020, dopo la prima puntata del Tg che abbiamo pubblicato ieri, con i trend che emergono dai padiglioni, e le novità viste agli stand.

Ikea Italia è stata premiata per il progetto pilota, primo a livello mondiale implementato nello store di Padova, di self checkout velocissimo, grazie a una cassa dotata di intelligenza artificiale che riconosce i cibi posti sul vassoio messa a punto da Diebold Nixdorf. Abbiamo poi visto le potenzialità dello shopfitting del gruppo Schweitzer, o l'eterno dilemma tra industrializzazione e personalizzazione che propongono Cefla, Arneg ed Epta, per finire con l'empowerment del personale con le soluzioni wearable di Zebra e l'uso smart dello scaffale di Nicolis Project. Ma senza l'emozione della luce, che si modella e rende unici gli ambienti, non si può garantire una shopping experience distintiva, basta passare dallo stand di iMoon per rendersene conto.