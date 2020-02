Euroshop2020 Gdoweek Tg focus sul quarto giorno di fiera

Quarto giorno di fiera e terzo appuntamento con il tg di Gdoweek dagli inviati a Dusseldorf. Uno sguardo al futuro con le start up presenti allo stand Epta, e cosa aspettarci nell'eCommerce che arriverà ad essere tridimensionale. Spazio allo shopfitting dove prevalgano le partnership per offrire ai clienti competenze a più ampio spettro, che guardano al punto di vendita in tutte le sue sfaccettature e implicazioni. Come la fluidità proposta da Mediasys con un robot per il make up, oppure sul fronte opposto la scelta di Interstore che preferisce sviluppare internamente i talenti, dalla progettazione alla consulenza sui concept fino alle tecnologie per l'analisi dei risultati.

Parliamo anche degli stand accessibili solo con invito, e da noi giornalisti, come quello di Interstore e di Metawood, e....guardate la terza puntata del Tg di Gdoweek da Dusseldorf, e se ve le siete perse anche la seconda e la prima.

