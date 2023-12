Eurospin attiva eCommerce e home delivery a Milano

Dopo l'attivazione in autunno dell'eCommerce alimentare, Eurospin è il primo discount in Italia a offrire il servizio di home delivery, a Milano

Primo discount in Italia a farlo, Eurospin ha attivato questo autunno l'eCommerce per il food, cui proprio oggi si è aggiunto il servizio di consegna home delivery, per ora ristretto alla città di Milano e paesi limitrofi.

Eurospin accende la home delivery a Milano

Fino ad oggi i discount avevano pensato all'eCommerce solo per gli articoli non food, stagionali, proposti a prezzi molto convenienti, e senza fornire il servizio di consegna a domicilio, anzi proponendo il ritiro in negozio, oppure come MD la consegna tramite corriere.

Diverso il discorso per l'alimentare: Lidl per esempio offre in un certo senso il servizio, in partnership con Everly. Il suo eCommerce comunque abbina il food con il non food, nella modalità classica che abbina prodotti per le famiglie, si suppone con richiesta elevata, alla convenienza per un periodo limitato di tempo (e di prodotti disponibili).

Aldi non offre un eCommerce per l'alimentare, anche se ha un sito dove si trovano il volantino, le offerte, ma con i singoli prodotti e la loro disponibilità si rimanda sempre a un negozio fisico. In questo caso la vendita online non è disponibile nemmeno per i prodotti non food.

MD è stata la prima insegna ad attivarsi online, ma solo per i prodotti non food. Oggi può contare su qualche anno di esperienza e un servizio che spazia dal ritiro instore alla consegna in tutta Italia tramite corrieri. Ma niente food.

Ed Eurospin? Ha attivato in autunno un eCommerce vero e proprio, con tutte le categorie del food compresi freschi e freschissimi, per esempio carne e pesce, frutta e verdura, la panetteria. La spesa si può fare per categorie merceologiche o navigando in base ai brand di Eurospin. Le opzioni per ricevere la spesa sono tre:

-il ritiro instore, sempre gratuito

-il locker, anch'esso gratuito

-la consegna a domicilio, per ora lanciata solo su Milano e città limitrofe, occorre inserire il cap sul sito per sapere se è disponibile, con prezzi legati alla quantità di spesa e consegna fino al piano. Per cifre fino a 90 euro, la consegna costa 6,90 euro; sopra i 90 euro di spesa si scende a 3,90 euro per la consegna. La prima spesa ha la consegna gratuita.

In tutti i casi, i prezzi sono gli stessi che i clienti trovano nel punto di vendita fisico.

Pensando ai pilastri che tradizionalmente guidano la conduzione di una catena discount, e sapendo come l'eCommerce non sia un business che si ripaga da solo, è probabile che Eurospin abbia ragionato su altri elementi, per attivare quello che per ora sembra solo un servizio aggiuntivo. Probabilmente, la constatazione che chi acquista in rete tende a fare spese più grandi, e a tornare in negozio, quindi a essere anche più fedele.

Quello della fedeltà è un tema tornato in auge con gli sconvolgimenti prima della pandemia e poi dell'inflazione, che hanno reso i clienti sempre meno fedeli all'insegna e anche alla marca industriale, di fatto favorendo le marche private e l'esplorazione di insegne prima mai provate. Tutto questo ha favorito i discount, che infatti sono cresciuti, ma ha posto anche per loro il problema della concorrenza e dell'infedeltà dei clienti. Da qui i programmi di fidelizzazione, come la app di Lidl, e per Eurospin la scelta di puntare su un servizio esclusivo, come l'eCommerce food con la consegna a domicilio. Vedremo come nei prossimi mesi, con il Natale, i clienti reagiranno, e se verranno aperte nuove aree per fornire questo servizio, oltre la città di Milano.

Eurospin home delivery Milano