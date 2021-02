Evento Periscope Trend: le tecnologie innovative nel retail – Programma aggiornato

Assoluta novità nel calendario di Retail Institute Italy, in collaborazione con Mark Up e con il supporto di Trendone, vi proponiamo un viaggio alla scoperta dei principali trend tecnologici, nazionali e internazionali, per comprendere come rivoluzioneranno il retail.

Retail Institute Italy ha creato, a partire dal 2020, un’unità dedicata al monitoraggio globale dei trend, attraverso una collaborazione con partner internazionali specializzati nel trend exploring e recommendation for action, con l’obiettivo di mappare soluzioni e strategie innovative, nuovi modelli vincenti di business, basati sulla Digital Transformation, intesa come efficace combinazione tra tecnologia e capitale umano.

L’incontro partirà dall’esplorazione delle principali tendenze a livello internazionale, per approfondire applicazioni, sviluppi, best practice correlati ai marketing technology trend e all’innovazione in ambito retail marketing technology in Italia e all’estero, anche a seguito dell’accelerazione imposta dagli impatti di Covid-19.

L’evento sarà live streaming il 25 febbraio 2021 dalle 9.30 alle 12.30.

AGENDA

Smart Technologies for Smart Retail

09.30 - 09.35 | Apertura

09.35 - 10.00 | Smart Technologies by Retail Institute

Marco Zanardi, Presidente, Retail Institute

10.0 - 10.15 | International Trend Overview

Sandro Megerle, Senior Innovation Analyst, TRENDONE

10.15 - 11.00 | Phygital Customer Experience tra IoT, Artificial Intelligence e Virtual reality

Furio Visentin, Brand Director, Motivi e Oltre

Francesco Sodano, Head of Channel Marketing, Huawei Mobile Italia

Matteo Sarzana, CEO, Deliveroo

11.00 – 11.45 | Smart Retail tra Tecnologia e Capitale Umano

Anna Cruz Gallach, CRM Manager, Moschino

Luca Foresti, CEO, Centro Medico Santagostino

Silvia Massetti, Enterprise Retail Director, Google Cloud

11.45 – 12.30 |Smart Data & Personalization

Tania Grigolo, Head of Online Business, O bag

Francesco Marzoni, Group Head of Data & Analytics, Nestlé

Marcello Savarese, Chief Data and Product Development Officer, Wind Tre

12.30 – 12.45 | Q&A e chiusura lavori

Moderazione a cura di Francesco Oldani, Caporedattore, Mark-Up.

Vi aspettiamo il 25 febbraio, dalle 09.30 alle 12.30!

Programma in aggiornamento

