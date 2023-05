Everli: l’accordo con Toys Center per gli acquisti online

Toys Center propone circa 1.600 referenze da poter acquistare online, con consegna a domicilio, grazie all'accordo siglato con Everli

I migliori giochi per i bambini di tutte le età in vendita online grazie all'accordo che Toys Center ha stretto con Everli. L’accordo siglato permette di acquistare online con consegna a domicilio. Sono 38 le città coinvolte per un totale di 40 punti di vendita per un'offerta di circa 1.600 referenze che spaziano dal gioco tradizionale a quello educativo, dai giochi outdoor ai prodotti stagionali (carnevale, Pasqua, compleanni), dai video & games fino ai libri per regalare esperienze uniche. Il servizio per i negozi Toys Center è attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.

“Per noi di Everli è fondamentale essere accanto alle famiglie e poter garantire loro maggiore serenità nella gestione degli acquisti, supportandole con un’esperienza semplice e sicura, senza preoccupazioni. Per questo, lavoriamo costantemente per evolverci e poter garantire loro un’offerta sempre più vasta e di qualità; dunque, annunciare la nostra sinergia con un partner prestigioso come Toys Center ci rende davvero orgogliosi. La collaborazione non solo prevede un’ottima copertura territoriale, ma ci consente anche di arricchire ulteriormente il nostro catalogo con un ventaglio di prodotti dedicati al mondo dell’infanzia, con lo scopo di rendere gli acquisti online una fonte di divertimento per tutta la famiglia” commenta Anna Savarese, head of retail sales Italy di Everli.