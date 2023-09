Fare la differenza con Poker

Differenzia in grande stile. Conciliare gli spazi e il carattere della propria casa con i contenitori per la raccolta differenziata Poker è possibile

Aiutiamo l’ambiente, cominciando da noi. Perché siamo proprio noi, che possiamo ottenere grandi risultati, a partire dalla raccolta dei rifiuti in casa. Lo sapete che con una corretta raccolta differenziata possiamo riciclare il 75% dei rifiuti domestici? Se siamo bravi e virtuosi solo una piccola parte della spazzatura finisce nella raccolta indifferenziata.

Per una corretta raccolta differenziata però occorre una approfondita conoscenza e gli strumenti adatti.

Poker è la pattumiera di Bama composta da più moduli componibili e sovrapponibili, che consente un’organizzazione degli spazi secondo necessità. Ogni modulo ha un diverso colore sul coperchio, che indica chiaramente che tipo di rifiuto deve accogliere, è realizzato in resina 100% riciclabile, materiale resistente ai raggi uv, a pioggia e vento. Disponibile anche nella versione “Plus” più capiente e con vano porta sacchetti.



Poker è dotato di scanalature in più punti del bordo per fissare ogni tipo di busta, senza essere vincolati a una sola dimensione di sacchetti.

Nel caso in cui la differenziata richieda molti moduli ma ci sia poco spazio, i contenitori si possono sovrapporre, affiancare oppure disporre sui ripiani di Scaffale Poker, progettato su misura per contenerne fino a quattro unità. Ora però vediamo come usarli:

Nel contenitore plastica e lattine (in alcuni casi anche vetro): inserite in questo contenitore bottiglie di plastica, contenitori per alimenti adeguatamente lavati, lattine, fogli e vaschette di alluminio, flaconi per detersivi e saponi, vasi in plastica e vaschette di polistirolo, scatolame vario. Se nel vostro comune il vetro viene raccolto insieme alla plastica potete inserire in questo contenitore anche bicchieri e bottiglie in vetro, fiale e vasetti. Se il vetro viene raccolto a parte dedicate un contenitore esclusivamente a questo materiale. Nel contenitore carta, cartone e tetrapak: qui potete mettere imballaggi in cartone ondulato, scatole, giornali, riviste, libri, biglietti e buste, quaderni, ecc Nel contenitore umido: in questo contenitore vanno tutti gli scarti alimentari, come avanzi di cibo, alimenti scaduti o avariati, bustine di tè, camomilla e fondi di caffè, tovaglioli e fazzoletti di carta usati, fiori recisi e piccole potature, fibre naturali non trattate come cotone e canapa, cenere spenta, tappi di sughero e stuzzicadenti. Nel contenitore secco indifferenziata: in questo contenitore va gettata tutta la spazzatura che non può essere differenziata, ossia non finisce in nessuno dei sacchetti precedenti.

C’è da dire infine che ormai ogni confezione di tutto quello che compriamo contiene precise istruzioni sullo smaltimento dell’imballo e dei prodotti stessi; quindi, sarà facile capire in quale contenitore Bama vanno gettati.

Che aspettate, fate la differenza con Poker!

Per maggiori informazioni clicca qui.