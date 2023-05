Fattoria Dei Sapori presenta la sua nuova selezione di olive, le migliori varietà dal Mediterraneo

Fattoria Dei Sapori: le migliori varietà di olive selezionate dal Mediterraneo

Fattoria dei Sapori, brand Premium di Sama S.p.A., continua il proprio percorso di crescita nel mondo delle conserve vegetali, grazie anche all’entrata nel capitale sociale dell’azienda del partner spagnolo Ángel Camacho Alimentación. Una crescita guidata da Qualità, Selezione ed Innovazione, che conferma l’obiettivo di Fattoria dei Sapori di diventare il brand di riferimento nei mercati in cui opera.

Una proposta assortimentale premium di conserve vegetali, che oggi conta 12 referenze e che quest’anno si arricchisce di novità tra olive e capperi, selezionate e ricercate nelle migliori varietà del mediterraneo.

La qualità premium, alla base dell’offerta, viene valorizzata attraverso un racconto educativo al consumatore in cui origine, tipologia e plus di prodotto sono enfatizzati nel packaging ed approfonditi attraverso tutti i canali di comunicazione del brand.

La linea di olive Fattoria dei Sapori

Dall’inconfondibile gusto e croccantezza, le olive Fattoria dei Sapori presentano aromi che rimandano ai luoghi autentici della loro origine mediterranea.

Partendo dalla Grecia, terra da secoli legata alla coltivazione e tradizione dell’olivo e dei suoi frutti, il brand introduce la varietà Halkidiki, olive giganti dalla polpa carnosa tipiche della penisola Calcidica, e la varietà Kalamata, una cultivar pregiata sinonimo di lusso e ricercatezza.

Nel suo viaggio attraverso l’area Mediterranea la linea si espande con le olive nere al forno, tipicità dall’origine antichissima selezionate per il loro calibro premium. Passando attraverso i più antichi uliveti andalusi spagnoli, nei quali la centenaria tradizione delle famiglie di olivicoltori si unisce alle moderne tecnologie di conservazione, la gamma di olive nere si arricchisce con la varietà Hojiblanca in vaso.

La selezione delle migliori varietà non poteva che concludersi in Italia con due specialità tipiche del patrimonio del nostro paese: l’oliva Taggiasca in olio 100% extravergine d’oliva e la Bella di Cerignola, dal gusto delicato e il calibro gigante.

Due varianti per la cultivar Halkidiki

Dalla grossa pezzatura, la polpa ricca e carnosa e l’aroma delicatamente fruttato, la varietà Halkidiki porta con sé tutta la tradizione secolare della Grecia settentrionale.

Le olive Fattoria dei Sapori, disponibili sia verdi in salamoia che nere al naturale, assicurano un posizionamento premium e distintivo a scaffale.

