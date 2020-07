Fattorie di Sardegna dal 1958. La nuova gamma Girau unisce una grande tradizione lattiero casearia ai recenti trend di mercato

In Sardegna latte è sinonimo di tradizione. Da sempre, le aree dell’Isola dedicate agli allevamenti sfruttano pascoli naturali ricchi di essenze spontanee che donano qualità e sapori unici. Clima e ambiente si aggiungono alle abilità di allevatori e trasformatori che, oggi, uniscono antichissime tradizioni a moderne tecnologie per incontrare i gusti dei consumatori.

Protagonista di questo percorso è Girau, specialista in latte e formaggi di capra, pecora e mucca, che dal 1958 raccoglie un latte d’eccellenza da un selezionato gruppo di allevatori sardi e lo trasforma poi in prodotti di qualità ispirati alla ricca tradizione casearia del territorio.

Girau rappresenta la proposta premium del Gruppo Arborea, nata per soddisfare le esigenze di un ampio ventaglio di consumatori, in particolare Millennials e Generazione Z, sempre alla ricerca di alimenti sani e sapori stimolanti, che garantiscono valori di qualità, sostenibilità, tracciabilità e gratificazione nel gusto.

Le nuove generazioni sono, infatti, molto esigenti e consapevoli, rivolgono grande attenzione alla qualità del prodotto e alle proprietà benefiche e nutrizionali degli alimenti.

Per intercettare i recenti trend di mercato - attenzione al benessere e al gusto, così come a una maggiore praticità nelle modalità di consumo – Girau ha ridisegnato la propria gamma, declinandola in quattro categorie per ciascuna delle 3 linee: latte ESL, yogurt, formaggio a fette e spalmabile. Tre diverse linee di prodotti, 100% naturali, rispettivamente a base di latte di capra, pecora e mucca.

La linea capra è ideale per chi nel prodotto cerca la digeribilità. Con un sapore deciso e un gusto gradevolmente intenso, le referenze della linea Girau a base di latte caprino sono una fonte naturale di energia, ricchi di fosforo e calcio.

I prodotti della linea pecora, invece, sono naturalmente ricchi di proteine: l’ideale per il regime alimentare degli sportivi.

Girau pensa, infine, anche ai più piccoli: la linea vaccina è, infatti, dedicata ad adulti e piccini alla ricerca di snack golosi e 100% naturali. Grazie a una grande varietà di referenze, la linea è indicata per merende sostanziose, fresche e genuine.

Completa l’offerta Girau la Linea Origini: dalla ricca tradizione casearia sarda nascono formaggi pregiati caprini e pecorini, dal gusto inconfondibile e da una qualità standardizzata costante. Rappresentano il completamento ideale di ogni pasto, per portare la storia casearia sarda in tavola.