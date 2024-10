Finiper Canova a sostegno del Fai-Fondo per l’ambiente

#Esg. Nuova attività a sostegno del Fai per il Gruppo Finiper Canova e le sue insegne. Fino al 31 ottobre sarà attiva una raccolta fondi dedicata

Una nuova iniziativa per le insegne del Gruppo Finiper Canova (Iper La grande i, Unes e il Viaggiator Goloso, che negli scorsi giorni, come raccontato in questo articolo, aveva supportato la Lit e il mondo degli animali grazie alla collaborazione con Balzoo. Il gruppo ha rinnovato il supporto al Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano in occasione della campagna di raccolta fondi dal titolo Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani.

Questa attività si inserisce in un percorso di collaborazione già attivo da 15 anni e che, quest'anno, si svilupperà con interventi dal 7 al 31 ottobre 2024, e che vedranno il coinvolgimento dei punti di vendita della rete.

Le attività in programma

I clienti, aggiungendo 5 euro alla propria spesa, potranno ricevere la Fai Donor Card che dà diritto a visitare uno dei 57 Beni aperti al pubblico di cui la Fondazione si prende cura su tutto il territorio nazionale il cui elenco è disponibile su questo sito.

Inoltre, è possibile donare 2 euro e ricevere uno speciale segnalibro contenente semi, che

germoglieranno una volta piantati.

Il sostegno a Fai

In 15 anni di sostegno, il Gruppo Finiper Canova ha permesso, infatti, di raccogliere oltre

1.200.000 euro. L’iniziativa rientra nella campagna Ottobre del Faie può essere visionata sul sito dedicato.