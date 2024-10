Finiper Canova al fianco di Balzoo per gli animali

Una raccolta alimentare, in programma il 5 ottobre 2024, per sostenere Balzoo e gli animali in diificoltà. Le insegne di Finiper Canova saranno coinvolte

In programma il 5 ottobre la raccolta alimentare per animali che le insegne del Gruppo Finiper Canova (Iper La grande i, Unes e il Viaggiator Goloso) hanno organizzato per sostenere Balzoo (Banco Italiano Zoologico APS), confermando l'impegno di solidarietà condivisa già attuato lo scorso anno. Infatti, è alla sua seconda edizione l’iniziativa La Doppia Spesa che Fa Bene al Cuore.

I clienti dei punti di vendita aderenti, nel corso della giornata già programmata, potranno donare generi alimentari e prodotti essenziali per gli animali che vivono in situazioni sfavorevoli. Le donazioni raccolte dai volontari di Balzoo verranno distribuite poi su tutto il territorio nazionale, offrendo un aiuto concreto a tanti animali bisognosi e alle famiglie in difficoltà.

Questa attività si inserisce nel più ampio programma di iniziative solidali del Gruppo Finiper Canova che mira a promuovere un maggior senso di consapevolezza nell’ambito della responsabilità sociale.