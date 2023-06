Finiper Canova Group sigla la collaborazione con AWorld

L’applicazione Onu per accrescere la cultura della sostenibilità arriva anche in Finiper Canova, a disposizione di tutti i dipendenti

Finiper Canova Group punta alla sostenibilità e concretizza le proprie azioni attraverso la collaborazione con AWorld, l’app ufficialmente selezionata dall’Onu per accrescere e diffondere la cultura volta al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Primo passo in questa direzione è stata la strutturazione di un percorso formativo per i dipendenti aziendali volto ad accrescere la conoscenza e la cultura in ambito sostenibile, realizzato proprio da AWorld. In ottica di gaming, i collaboratori di Finiper Canova possono seguire challenge a tema educational offrendo il proprio contributo tramite semplici azioni quotidiane.

La community Finiper Canova

Con l’applicazione si struttura un sistema cross-aziendale all’interno del quale vengono formate delle squadre di gioco composte da dipendenti di tutte le divisioni e sedi. Il progetto vuole non solo stimolare un approccio alla vita con pratiche più green, ma consolidare la community aziendale con la spinta della collaborazione per un fine unico e virtuoso.

“A seguito della creazione della nuova direzione che si occupa di sostenibilità e del mio ruolo in qualità di Responsabile ESsg del Gruppo Finiper Canova, il mio primo pensiero si è rivolto ai nostri dipendenti, oltre 10.000, soprattutto in termini di formazione e coinvolgimento in una cultura sostenibile -afferma Michela Riva-. Questo progetto mira, infatti, a incentivare i nostri dipendenti a vivere nella quotidianità in modo più attento e responsabile affinché il loro contributo individuale possa sommarsi all’impegno del Gruppo e renda il cambiamento possibile”.