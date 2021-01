Fiorentini Alimentari lancia l’eCommerce

Il percorso di riposizionamento del brand Fiorentini Alimentari, iniziato un anno fa con il rebranding e restyling totale dei pack, si conclude con l'ingresso nel mondo eCommerce e la proposta di una vetrina virtuale che comprende oltre 350 referenze a marchio Fiorentini: gallette e sostitutivi del pane, snack dolci e salati, cereali per la prima colazione, zuccheri, dolcificanti e creme spalmabili.

“Il rapido cambiamento nelle abitudini di acquisto generato dalla pandemia ha dato un’accelerata al progetto, che rappresenta per noi anche la grande opportunità di far conoscere direttamente ai nostri consumatori l’ampiezza e profondità di gamma -spiega Simona Fiorentini, marketing ed export manager dell’azienda- rendendo immediatamente disponibili non solo quei prodotti che hanno una distribuzione meno capillare, ma anche le novità appena lanciate, come ad esempio le nostre nuove creme spalmabili al burro di arachidi”.

La logistica è gestita direttamente dal personale interno nel polo produttivo inaugurato nel 2020 alle porte di Torino. A parte ingredienti particolari come la quinoa, la quasi totalità delle materie prime principali, come il mais, il riso e altri cereali, proviene da agricoltura biologica piemontese e italiana. Su questo sito è possibile avere varie informazioni sui prodotti: descrizione, informazioni nutrizionali, suggerimenti di consumo e prezzo. Le consegne sono effettuate in tutta Italia con spedizione gratuita per gli ordini oltre i 30 euro.