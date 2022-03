Flexy Bag di Gel Sac si aggiudica il Quality Award 2022

I sacchi nettezza estensibili Flexy Bag di Gel Sac vincono il Quality Award 2022, il premio riservato a prodotti di largo consumo di qualità superiore. Il riconoscimento è stato promosso da Marketing Consulting, azienda attiva nei consumer test (blind test, conjoint analysis, neuro marketing) sia a livello nazionale che internazionale.

Per ottenere questo riconoscimento, i prodotti passano al vaglio dei consumatori che analizzano i campioni del prodotto, inviati in laboratori specializzati in analisi sensoriale. Se il gradimento complessivo medio dei consumatori è pari o superiore a 7 (su una scala da 0 a 10) e almeno il 70% dei consumatori si dichiara favorevole all’acquisto, il prodotto supera il test e può ottenere il riconoscimento Quality Award.

Il gradimento ottenuto da Flexy Bag ha raggiunto un punteggio globale di 9 su 10, con una intention to buy del 100 % con particolare apprezzamento per il confezionamento a sacchi suddivisi gradito al 100% degli intervistati, la resistenza punteggio 9 su 10, la capienza punteggio 9 su 10, facilità di chiusura e trasporto punteggio 9,5 su 10 capacità di resistere alle perforazioni anche in presenza di oggetti con spigoli (grazie alle celle estensibili).