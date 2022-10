Oriocenter aggiunge nuove insegne nella sua offerta ristorazione: da Alice Pizza a Kebhouze, da Bun Burgers a Marcellino il Sarto del Panino e Ca' Pelletti

Oriocenter arricchisce la sua offerta food con 5 nuove insegne di cucina etnica, fast e regionale. Una scommessa che risponde al segnale lanciato dalla clientela e più in generale dal mercato negli ultimi mesi. Secondo i risultati l'Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento-accessori e retail non food di Confimprese-EY, nel mese di agosto, il migliore di sempre per gli acquisti dalla fine delle restrizioni, la ristorazione è uno dei settori che hanno trainato la ripresa dei consumi con +20,3% rispetto allo stesso mese 2021: una crescita più che doppia rispetto alla media del settore retail, superata solo dal settore travel in costante ripresa a +40,8%, sostenuto dalla forte ripresa del turismo italiano e straniero.

Fra le principali nuove aperture della food court: Alice Pizza (pizza di tradizione lievitata 24 ore, lavorata artigianalmente, stesa e cotta in teglia); KebHouze: kebab di pollo italiano e una versione premium e inedita con carne di black angus, oltre a un’offerta per vegetariani e vegani; e Marcellino il Sarto del Panino: panini su misura creati al monento con ingredienti freschi e di prima scelta, come nell’atelier di un sarto che confeziona abiti tailor made con le migliori stoffe e in base a gusti, personalità ed esigenze.

Previste a breve anche le aperture di BUN Burgers e Ca’ Pelletti, che porta in tavola i sapori autentici della Romagna.

“Seguendo le tendenze del mercato abbiamo incentivato gli operatori della ristorazione già presenti a rinnovarsi, oltre che ricercare nuovi operatori che potessero dare nel loro complesso un assortimento completo e singergico tra le varie zone food presenti in Oriocenter -commenta Anna Paltrinieri, Head of Leasing di Oriocenter-. La realizzazione di un restyling importante della food court storica, quella di fronte all’aeroporto, e l’inserimento di nuovi brand ha permesso un ambiente nuovo, moderno e funzionale adeguato al maggior interesse dimostrato dalla clientela per il food & beverage”.