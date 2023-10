Forum Retail 2023: l’occasione per scoprire le nuove sfide del mondo del retail

NielsenIQ e Toluna hanno scelto l’evento di IKN Italy per presentare in anteprima i risultati delle survey condotte rispettiva su Retail consumerization e sentiment analysis nei consumatori. Le nuove generazioni al centro dell’evento, non solo come consumatori ma come traino dell’innovazione con i loro progetti imprenditoriali di successo

Gli ultimi 3 anni hanno visto una fortissima spinta all’innovazione e al cambiamento nel settore Retail iniziando dal boom dell’e-commerce, inevitabile conseguenza delle chiusure forzate. Il valore del fatturato e-commerce in Italia è stimato ad oggi in 75,89* miliardi di euro, con una crescita annuale del 18,58%*, anche se per la prima volta nella storia la maggior parte della crescita è dovuta all’aumento dei prezzi (+9,43%* in media per il comparto online).

Nell’attuale contesto socio-economico, caratterizzato da inflazione e incertezza, l’innovazione tecnologica e di modelli di business continua ad essere uno dei driver di crescita e di distinzione a livello competitivo.

La 23esima edizione di Forum Retail, in programma all’Allianz Mi.Co. il prossimo 26 ottobre, prenderà il via con il dibattito in Sessione Plenaria “Trend 2023-2024: i dati nel mondo Retail” che vedrà protagonisti Davide Casaleggio, CEO & Partner Casaleggio Associati, Stefano Cini, Head of Consumer Analytics & GeoMktg NielsenIQ, e Silvia Usberti, Quantitative Research Lead Toluna Corporate. In occasione del dibattito sarà fornito un aggiornamento da parte di Casaleggio Associati sui dati e trend dell’eCommerce italiano, in considerazione della situazione inflattiva e degli effetti dell’AI nel settore. NielsenIQ e Toluna Corporate hanno scelto Forum Retail per presentare in anteprima i risultati delle ricerche condotte: rispettivamente, NielsenIQ tratterà di Retail consumerization, da big data a smart data per la valorizzazione della micro-territorialità, mentre Toluna Corporate presenterà il Sentiment analysis nei consumatori, l’ultimo aggiornamento del Global Consumer Barometer, che evidenzia come di fronte al carovita le strategie messe in atto dal consumatore a salvaguardia del bilancio familiare prevedono una spending review. Come prevedibile, inflazione e aumento del costo della vita sono indiscutibilmente al centro dei nostri pensieri e le aspettative di miglioramento entro la fine del 2023 non sono tra le più rosee. Per il 73% degli italiani questa consapevolezza genera inquietudine e mina la tranquillità nell’affrontare le spese nei prossimi mesi, rimandando gli investimenti più onerosi a quando la congiuntura economico-finanziaria sarà più stabile.

La condivisione dei valori del brand è una delle leve fondamentale per fidelizzare il consumatore e convincerlo all’acquisto. Sempre di più GenZ e Millennials influenzano le scelte strategiche dei brand, ma come è possibile intercettare le loro esigenze? Sempre nella Sessione Plenaria, il dibattito tratterà di identità culturale, esperienze personalizzate, coinvolgimento e maggiore attenzione alla sostenibilità, alcuni dei principali driver che interessano questo target.

A partire dal progetto Mattel Creations, piattaforma dedicata ai collezionisti dei brand iconici di Mattel e che verrà raccontata dalla voce del CEO dell’azienda Andrea Ziella.

Riuscire a favorire il collegamento tra i brand e le nuove generazioni di consumatori è anche il focus di Colture Boutique: il suo approccio basato sulla capacità di adesione autentica al contesto culturale del proprio target è riuscito a catturare l’attenzione della Woke Generation e sarà presentato da Massimo Pecchenini, Head dell’azienda, e Samuele Sanna, Research & Insight Director. Altro brand centrale nello studio della culture credibility nel new luxury è Highsnobiety che ha dato vita a delle coinvolgenti collaborazioni in occasione della FashionWeek Milanese di cui Andrea Codurri , VP Brand Partnerships del brand, presenterà strategia e risultato.

La centralità dei bisogni di GenZ e Millenials ha ispirato anche l’intuizione del CEO di WeRoad, Andrea D’Amico, e gli ha permesso di sviluppare una realtà che ad oggi conta una Community di ben 2500 coordinatori, 100k viaggiatori e 200 destinazioni in tutto il mondo.

Le nuove generazioni saranno al centro del dibattito, non solo in qualità di consumatori, ma come traino dell’innovazione con progetti imprenditoriali di successo. Gli imprenditori del settore, da sempre al centro dell’evento, troveranno in questa edizione uno spazio di confronto a loro interamente dedicato. Intorno al tavolo si riuniranno tra gli altri Francesco Magro, Founder di Winelivery, e Chiara Marconi, Fouder di Chitè e citata nella classifica Forbes under 30 Retail and E-Commerce Italia.

In occasione dell’evento, tra i momenti dedicati ai C-Level, si svolgerà un incontro a porte chiuse rivolto esclusivamente a CEO e Direttori Generali del mondo Retail. Si tratta di un confronto attivo tra peer su temi impellenti per la sostenibilità dell’azienda come l’employee retention - formazione e valorizzazione del personale – per delineare come dare valore ai dipendenti implementando competenze, supporto nelle operations e rewarding attraverso nuove metriche di valutazione.

Il dibattito verterà anche su sostenibilità e impatto ambientale, in particolare su come implementare strategie sostenibili per l’azienda e per l’ambiente, e su dove concentrare gli investimenti tra circolarità e rendicontazione, packaging e trasporti, tracciabilità ed efficientamento energetico degli edifici. Inoltre, i presenti si confronteranno sull’inflazione e sul cambiamento delle abitudini d’acquisto del consumatore, per definire come affrontare una contrazione dei volumi del 3,9% e l’inflazione al 14,4% (Fonte: NielsenIQ – Linkontro 2023), e capire se le aziende stanno comunicando l’aumento dei prezzi e come stare al passo con i cambiamenti. Parteciperanno al dibattito: Gregoire Kaufman – Managing Directori CRAI Secom, Rosaria Amelia Cuomo – CEO Pasta Cuomo, Mario Gasbarrino – Amministratore Delegato Decò, Marco Piantanida – Managing Director Haribo, Alberto Mazza – General Manager STABILO International, Maria Luisa Castiglioni – Amministratore Delegato Panini Durini, Filippo Bandini – Chief Executive Officer è Qui Spa, Alberto Langella – C.E.O. & Founder La Yogurteria, Matteo Toto – Owner Flower Burger.

Trattandosi si una Sessione Invitation Only, è possibile richiedere il proprio invito a: forumretail@ikn.it.

Nuovi modelli di business e retail marketing, Intelligenza Artificiale Generativa, metaverso, Operation & Ecommerce, Customer Experience, CRM, Loyalty & Omnichannel, Personalization, Data & Analytics, Digital Marketing, Social & Influencer, sostenibilità ambientale e sociale, ESG sono i principali temi trattai in occasione di Forum Retail.

I lavori si chiuderanno con i Retail Awards che, giunti alla settima edizione, si confermano il momento celebrativo delle eccellenze del retail italiano: saranno premiati i progetti che riflettono la volontà delle aziende del settore di affermare crescita, innovazione digitale e performance d’impresa, anche in questo periodo di emergenza globale.

