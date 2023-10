Fradiavolo apre un nuovo ristorante, questa volta in Emilia-Romagna, a Modena (pieno centro, via del Taglio 8, non lontano dal Duomo e da Piazza Grande), a pochissimi giorni dall'inaugurazione di un altro locale a Milano, in via Lecco. Dopo Bologna e Parma, Fradiavolo entra in un'altra capitale nazionale del good food, del buon cibo (e del buon vino), Modena, appunto, e per adattarsi esteticamente alla posizione centrale, l’arredamento del nuovo ristorante rispecchia la storia di Modena e dell’Emilia: ceste, canestri in vimini, mattarelli e taglieri sono i protagonisti dell’arredo richiamando la tradizione casalinga e agricola del modenese. L'identità di Fradiavolo è anche nell’offerta che prevede le tre varianti di impasto (classico, multicereale low carbs e al carbone vegetale).

Il brand Fradiavolo, acquistato nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, in meno di 5 anni è cresciuto parecchio con una media di cinque ristoranti all'anno. “È la nostra venticinquesima apertura -commenta Mauro D’Errico, presidente e co-fondatore di Fradiavolo- . È per noi un onore raggiungere questo traguardo in una città così importante nel panorama gastronomico mondiale, e ancora più speciale è la location storica scelta all'interno di Modena, una città che celebra il cibo come forma d'arte, e noi siamo entusiasti di contribuire a questa tradizione con le nostre specialità uniche”.