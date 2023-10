Fradiavolo (Gruppo Gioia) sta vivendo una fase dinamica di aperture: Milano (Porta Venezia), Modena e a breve anche lo sbarco negli Usa

Reduce dall'apertura del nuovo ristorante pizzeria a Milano in via Lecco (Porta Venezia) Fradiavolo si prepara all'inaugurazione di un altro locale a Modena (30 ottobre), e prossimamente anche a Miami, confermando una ripresa dello sviluppo di questo brand che fa capo a Gruppo Gioia di Vincenzo Ferrieri. Il brand Fradiavolo, acquistato nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, in meno di 5 anni ha aperto 24 pizzerie, 6 delle quali a Milano e 3 a Torino. I fondatori, D'Errico e Lotta, hanno pianificato, grazie all’ingresso in Gioia Group, diverse aperture in Italia e all'estero nei prossimi mesi. La già annunciata apertura di Miami porterà per la prima volta Fradiavolo negli Usa. In Italia Fradiavolo ha aperto, oltre che in posizioni del centro urbano, anche in location top sul piano del traffico e dell'attrazione, come Milano Bicocca Village, CityLife Shopping District, il Centro di Arese, Elnòs Shopping a Roncadelle-Brescia,

I locali Fradiavolo spiccano per il loro arredamento, che cerca di richiamare caratteristiche salienti del quartiere o dell’area nei quali si trovano. In termini di menù, Fradiavolo si distingue per le sue varianti di impasto, fra le quali il classico, il multi-cereali (anche low carbs, cioè a basso contenuto di carboidrati) e quello nero al carbone vegetale. Per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento agli aspetti etici e salutistici, alla nutrizione e alla sostenibilità, il marchio introdurrà la pizza con mozzarella vegana.

"Anche questa volta abbiamo scelto un quartiere iconico, in cui non vedevamo l’ora di fare il nostro ingresso -commenta Mauro D’Errico, presidente e co-fondatore di Fradiavolo-. Porta Venezia, a Milano, con la sua storia e la sua vivace atmosfera, è un luogo che cattura il cuore e l'immaginazione di chiunque lo visiti. La sua posizione centrale, le strade alberate e gli edifici d'epoca creano un'ambientazione unica. È un quartiere dove la tradizione e la modernità convivono in perfetta armonia, e questo lo rende il contesto ideale per far crescere ulteriormente il nostro brand”.

In effetti via Lecco (che dista pochi passi da Corso Buenos Aires), una delle vie più caratteristiche di Porta Venezia, costituisce, soprattutto nel suo contorno quartierale, un mix variegato di architettura d'epoca e liberty, negozi storici, e ristorazione con forte componente etnica, che conferiscono un'atmosfera elegante e nel contempo cosmopolita. Le boutique della moda e del lusso si alternano a caffetterie tradizionali, ristoranti etnici e gallerie d'arte contemporanea. Il quartiere è da tempo riconosciuto come punto di riferimento per la comunità Lgbtqai+, sostenendo e promuovendo attivamente un ambiente inclusivo. Lecco-Palazzi è uno dei 25 distretti del food&beverage nel Report di Engel&Völkers Commercial in collaborazione con Ubri (Unione brand della ristorazione). La quota di negozi F&B è del 35% con fortissima incidenza di indipendenti (82%).