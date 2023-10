Frankly Bubble Tea raggiunge 9 punti di vendita a Milano con la nuova apertura nella metro Garibaldi:

Frankly, la prima catena di bubble tea in Italia, apre un nuovo store nella metro di Porta Garibaldi, sulla Linea Verde (M2) a Milano. È il nono nel capoluogo lombardo dopo l’esordio in via Orefici nel 2016. Frankly conferma il successo della tipica bevanda taiwanese a base di tè ricercata soprattutto dalla Gen Z (e non solo).

All’interno del nuovo chiosco, situato in un punto nevralgico della linea metro, che ogni giorno vede transitare migliaia di studenti, lavoratori e pendolari, sarà possibile gustare, oltre ai tipici Frankly Bubble Tea, anche una vasta scelta di prodotti per la colazione, come brioche, dolci, spremute e specialità della classica caffetteria. Per soddisfare le esigenze di chi non ha il tempo di fermarsi a consumare in loco, Frankly offre la possibilità di ordinare in anticipo tramite l’App disponibile per iOS e Android, e ritirare tutto nel punto di vendita.

L’apertura nella metro Garibaldi a Milano segue tre recenti inaugurazioni: Porta Romana a Milano, Bergamo e più recentemente a il Centro di Arese. Frankly conferma così il proprio primato in Italia, dove serve ogni anno 1 milione di bevande nei suoi punti di vendita, grazie al lavoro di un team che conta oggi 70 dipendenti: numero destinato a salire a 100 entro il 2023.

“Questa nuova apertura si colloca in uno snodo fondamentale del capoluogo, dove il transito di persone è importante e continuo -commenta Franco Borgonovo, fondatore di Frankly- questo significa per noi che la strada imboccata è quella giusta e che la sfida di portare in Italia il bubble tea sta dando i frutti sperati, superando le aspettative. L’obiettivo, nei prossimi mesi, è di continuare su questa linea, portando sempre più persone a scoprire questa bevanda, anche al di fuori dei confini italiani, diventando il punto di riferimento del bubble tea in Europa”.