Rapporto Excursus Group 2026 sul retail crime: i furti colpiscono l'intera filiera con bande mobili, frodi su resi e AI. Ecco le strategie per arginarli

I periodi di picco nei consumi, come Natale e Black Friday, segnano un aumento dell'attenzione verso i furti nel retail, e delle vulnerabilità prese di mira dai malviventi. Nel rapporto “Nuovi scenari del retail crime in Italia 2026” di Excursus Group alcune indicazioni di tendenza e i suggerimenti per arginare il fenomeno, o almeno conoscerlo meglio per contrastarlo.

Le cronache quotidiane fanno emergere nuove modalità di furto, per esempio a Mestre il caso di una banda, che si sposta tra le cittadine, comunica con le chat e le cuffie, e porta fuori dal negozio carrelli colmi di prodotti preziosi, come alcolici di marca, spazzolini elettrici con ricambi, creme premium, cartucce per stampanti. I retailer si avvertono tra loro del fenomeno, per cercare di sventare furti che sono ingenti, anche da 5.000 euro di valore. Leggendo il rapporto di seguito, queste dinamiche sono presenti. Ecco alcune strategie suggerite e un quadro della situazione.

I furti nel retail, come arginare il fenomeno

Il rapporto di Excursus Group suggerisce un metodo, un approccio, utile a contrastare le nuove tattiche di furto rivelate dal rapporto. Prima di vedere i trend, ecco le strategie indicate:

Riconoscere gli episodi di furto collegabili agli stessi autori - Furti con uno schema simile, condotti in più punti di vendita o sedi, sono più facilmente arrestabili se vengono tra loro collegati. Questo però richiede un sistema di classificazione che unisca le informazioni di video, casse, resi, eCommerce e logistica, e un sistema dedicato di analisi, il sistema manuale non basta.

gli episodi di furto agli stessi autori - Furti con uno schema simile, condotti in più punti di vendita o sedi, sono più facilmente arrestabili se vengono tra loro collegati. Questo però richiede un sistema di classificazione che unisca le informazioni di video, casse, resi, eCommerce e logistica, e un sistema dedicato di analisi, il sistema manuale non basta. Controllare gli accessi - Anche quelli del personale temporaneo e dei fornitori, verificando che le autorizzazioni vengano revocate alla fine dell'incarico.

- Anche quelli del personale temporaneo e dei fornitori, verificando che le autorizzazioni vengano revocate alla fine dell'incarico. Controllare le procedure di resi, rimborsi, gift card , soprattutto nelle fasi in cui fisico e digitale si incrociano, sono i più vulnerabili.

, soprattutto nelle fasi in cui fisico e digitale si incrociano, sono i più vulnerabili. Magazzini e trasporti sono anch'essi luoghi di furto. Proteggerli in particolare nei giorni di maggior volume, controllando le identità dei soggetti autorizzati al ritiro delle merci.

sono anch'essi luoghi di furto. Proteggerli in particolare nei giorni di maggior volume, controllando le identità dei soggetti autorizzati al ritiro delle merci. Collaborare con le autorità e con le altre insegne soggette a furti - Si predispone un dossier che ricostruisce la sequenza degli episodi e le modalità operative.

I dati del Rapporto Excursus Group

Il rapporto non rileva un aumento dei furti durante le festività, rileva invece che il perimetro "attaccato" dai malintenzionati è più ampio, si allarga, per coprire l'intera filiera del retail. Le tendenze sono queste:

Furti a progetto, schema identico, mobilità dei soggetti - I furti sono spesso "a pro getto" e portati avanti da gruppi con ruoli distribuiti, i quali si spostano tra le province e le insegne, ripetendo lo stesso schema. Il rapporto cita l'attribuzione a 3 individui di 17 diversi furti in 9 mesi, nella Lucchesia. Furto omnicanale - La prima mossa è un furto con distrazione di carte spesa, che poi vengono usate instore, attraverso un coordinamento via chat e la rivendita online della merce. Il rischio interno ha un perimetro allargato - Di solito per rischio interno ci si riferisce a dipendente infedele. In realtà, le occasioni di furto sono aperte anche a chiunque disponga di un accesso alla merce: appaltatori, fornitori e personale temporaneo. Questa tipologia di azioni può essere meno frequente, ma di solito crea un danno grave dal punto di vista economico. Furti nella filiera - Depositi, hub logistici e trasporti, la filiera va oltre il punto di vendita, e ogni tappa è un possibile approdo per i malintenzionati. Merce e vendibilità - La tipologia di merce più rubata è quella che è più facilmente e rapidamente rivendibile: cosmetici, profumi, alcolici e piccola elettronica. Formazione per prevenire la violenza - Occorre formare il personale con procedure chiare, così da tutelare le persone e prevenire le aggressioni derivate da manovre non opportune: come provare a interrompere il furto. Uso della AI per dare più credibilità all'inganno - La Ai aiuta a generare contenuti più credibili, come la clonazione delle voci, o documenti falsi. Frodi sui resi, o su strumenti di valore - Tra le novità c'è l'abuso delle regole del rimborso, dei programmi fedeltà, delle gift card e dei crediti digitali. Processi di cassa e check out - Anche questa fase è soggetta a furti e frodi organizzate, che possono sovrapporti agli errori operativi: per prevenirli occorrono strumenti di analisi capaci di distinguere le cose. Attacchi ai sistemi digitali - Credenziali compromesse, sistemi cassa ed eCommerce, questi attacchi possono danneggiare l'operatività aziendale e il suo patrimonio informativo.

Le novità per i furti nel retail, nuovi tipi di attacchi

Le modalità 8-10 rappresentano nuove strategie di inganno. Il rapporto non parla espressamente di un'insorgenza in Italia, ma le riferisce come trend generale rispetto a quanto già monitorato all'estero, così da prevenirle.

Per i giorni di picco, il retail dovrebbe concentrarsi su: personale temporaneo, volumi in magazzino e nei trasporti, procedure di reso e utilizzo delle gift card.

Un'indagine tra gli operatori, senza valore statistico, ma come segnale, è stata condotta tra 13 responsabili di aziende della distribuzione, della logistica e dell’elettronica, che gestiscono complessivamente oltre 500 tra punti di vendita, sedi, hub e depositi. Ecco cosa ha rivelato:

11 aziende su 13 hanno osservato serie di episodi riconducibili agli stessi autori in più punti di vendita o sedi, la solo 6 li collegano attraverso un sistema dedicato di analisi.

9 su 13 hanno subito episodi che riguardano personale interno, appaltatori o fornitori.

8 su 13 hanno subito frodi su resi, rimborsi, programmi fedeltà, gift card o pagamenti. 4 le considerano in aumento.

7 su 13 non denunciano a causa della scarsità di prove come primo motivo.

7 su 13 adottano una classificazione unica degli incidenti, condivisa da tutte le funzioni aziendali. 5 la adottano solo in parte, 1 non ne dispone.

8 su 13 indicano tra le categorie più colpite alcolici e alimentari freschi; poi elettronica, cosmetici.

Le aziende si aspettano che il problema cresca nei prossimi mesi.