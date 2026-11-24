Cresce il fatturato e la rete vendita per Dm Italia che ottiene ottime performance anche nell'eCommerce con un incremento del 14%

L’esercizio fiscale 2025–2026 per dm Italia si chiude con un incremento di fatturato del 18,6% rispetto al precedente registrando 298,8 milioni di euro, con oltre 19 milioni di scontrini emessi (+17,72% rispetto al precedente).

" L’aumento registrato nel corso dell’esercizio conferma il riscontro positivo del nostro modello di drugstore e il lavoro svolto per avvicinare sempre di più l’offerta alle esigenze dei clienti. Continueremo a puntare su un assortimento specializzato, su un equilibrio tra qualità e convenienza e su un’esperienza d’acquisto integrata tra negozi e canali digitali ", afferma Benjamin Schneider, Ceo di dm Italia.

I risultati a livello globale

I risultati si inseriscono in un percorso di crescita internazionale del Gruppo dm che ha invece registrato un fatturato di 20,98 miliardi di euro (+9,3%), raggiungendo 4.240 punti di vendita (+1,21%) e un organico di 100.620 collaboratori (+7,7%).

La presenza in Italia

La rete italiana dell'insegna oggi conta 102 negozi, 10 in più rispetto all’anno fiscale precedente con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la rete nei prossimi mesi. La strategia di sviluppo guarda, infatti, a una presenza sempre più capillare, rafforzando le aree in

cui dm Italia è già presente e valutando altre opportunità di sviluppo attraverso nuove aperture e la collaborazione con partner locali.

L’offerta

L'assortimento comprende oltre 4.000 prodotti sviluppati per rispondere a esigenze e abitudini di consumo differenti con una presenza di mdd che sfiora il 41% dei volumi di vendita. Anche durante lo scorso esercizio fiscale, il comparto beauty ha rappresentato il segmento trainante, producendo il 55% del fatturato, tra cura del corpo, cura viso, make-up e hair care. In particolare, quest’ultima si è confermata la categoria più performante, con un aumento del 23,5%. Accanto alla centralità del beauty, si segnala però il risultato particolarmente significativo dell’alimentazione; il marchio proprio dmBio ha infatti

registrato una crescita del 30% nello scorso esercizio.

Quanto conta l'online

Lo shop online ha registrato un fatturato di 7,5 milioni di euro (+14%) con un ruolo strategico per l’app la mia dm, che conta dal suo lancio oltre 1,3 milioni di account registrati e ha totalizzato 700 mila download nel corso dell’esercizio precedente.

Un settore rafforzato anche dallo sviluppo dei punti di ritiro self-service, dotati di locker automatizzati e presenti in 35 punti di vendita.

La presenza nei canali social e il lancio del proprio canale TikTok, che al 30 settembre 2026 contava oltre 17 mila follower, hanno ulteriormente potenziato le attività online del gruppo.

Responsabilità sociale

Tra i progetti più significativi nell'ambito del sociale si distingue il Giving Friday, l’iniziativa con cui l’azienda propone un’alternativa solidale al tradizionale Black Friday, trasformando una giornata dedicata agli acquisti in un’occasione di sostegno a progetti sociali.

Una parte della donazione è stata destinata al proseguo del progetto sullo sportello psicologico Il Petalo Bianco, realizzato in collaborazione con FARE X BENE ETS e Catrice; l’altra parte è stata invece devoluta al consolidamento degli Spazi Vera, già avviati grazie al contributo dell’anno precedente, che offrono occasioni gratuite di aggregazione, ascolto e supporto emotivo.

L'ambiente

Oltre il 96% dei punti di vendita dm e la sede centrale sono alimentati con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate, affiancate dall’autoproduzione garantita da 13 impianti fotovoltaici attivi. Un impegno strutturato che nel 2025 ha portato al conseguimento della certificazione ISO 50001 per il monitoraggio dei consumi, la riduzione degli sprechi e il miglioramento continuo dell’efficienza energetica.

Lavoro e persone

L'attenzione alle esigenze delle persone si riflette, tra le altre cose, anche nell’organizzazione del lavoro. In termini concreti questo vuol dire, per esempio, che dm ha ampliato la possibilità di lavorare in modalità ibrida: i giorni di smart working sono passati da due a quattro alla settimana.

Pricing

Per assecondare il potere di acquisto dei consumatori, il gruppo ha introdotto la politica di prezzo chiamata dm conviene sempre ribassando il costo di oltre 11.000 prodotti, con riduzioni fino al 40%, in tutte le categorie merceologiche.

Il nuovo approccio interessa l’intero assortimento, dai grandi marchi ai marchi propri, e prevede una garanzia di stabilità: una volta definito, il prezzo del prodotto rimane invariato per almeno quattro mesi, pur potendo essere ulteriormente ridotto. La stessa politica viene applicata nei punti di vendita, nello shop online e nell'app dedicata, senza richiedere l'utilizzo di coupon o carte fedeltà.