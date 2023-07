Galeries Lafayette: a Shenzen il terzo department store cinese

Il department store è sviluppato su una superficie di 4.500 mq e propone una selezione multimarca pensata per i più giovani

Dopo Pechino e Shanghai, Galeries Lafayette arriva a Shenzen consolidando la sua presenza in Cina. Il nuovo department store, sviluppato su una superficie di 4.500 mq, è stato realizzato nel complesso immobiliare UpperHills, e sarà il primo nel sud del Paese ad offrire una selezione multimarca pensata per i più giovani. L'insegna rafforza la sua presenza oltre i confini francesi, Paese in cui conta 57 negozi in Francia, di cui 38 in franchising. All'estero, il gruppo Galeries Lafayette opera con otto strutture a cui se ne aggiungeranno altre già inserite nel progetto di espansione internazionale.

"Questo nuovo concept department store si ispira all'architettura francese e offre più di 100 marchi, dai designer del lusso a brand di tendenza internazionali e locali di alta gamma" dichiara Philippe Pedone, direttore dello sviluppo internazionale dell’insegna di department store.

Lo store

Il punto di vendita si estende su due livelli e si presenta con un'ambientazione tipica di un salotto parigino. Un piano ospita lo spazio Edit by Galeries Lafayette con le collezioni di Jacquemus, Maison Margiela, Jil Sander, AMI, Courrèges, Balmain e Rabanne. Completa l’area espositiva la zona chiamata Edit Gift, dedicata a una selezione di prodotti lifestyle e di regali. Su un altro livello invece è stata predisposta la moda urban e le sneaker insieme a un Café Kitsuné.