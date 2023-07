Gallery. A Cagliari il primo store Cuore dell’Isola (Abbi)

Debutta a Cagliari il format Il Cuore dell'Isola di Abbi (Crai) per valorizzare l'omonima mdd e le eccellenze del territorio sardo

Debutta a Cagliari il format Cuore dell’Isola dove trovano spazio i prodotti della mdd del Gruppo Abbi dei F.lli Ibba. Il locale si trova in piazza Yenne 6, nel centro storico della città. “Siamo entusiasti di poter offrire un'esperienza d’acquisto che esalta l'unicità e l’autenticità dei nostri prodotti a sostegno di un'economia circolare che parte dalla terra e arriva nella tavola dei nostri clienti rispettando il valore di tutta la filiera produttiva” spiega Giangiacomo Ibba, presidente del Gruppo Abbi che gestisce nell'Isola l'insegna Crai.

Il format esprime i valori legati al brand: la marca sarda etica con soli ingredienti locali, la filiera corta, il giusto prezzo, un'economia circolare e l'invito a comprare sardo. Questi valori sono espressi sia nella comunicazione interna con appositi cartelli a parete, sia nella scelta assortimentale.

Le caratteristiche dello store

Il negozio si sviluppa su un'area di 125 mq

La linea comprende oltre 170 referenze tra cui pasta, salumi, formaggi, conserve, dolci e vini delle migliori cantine locali

Racconta il legame con le oltre 50 aziende produttrici sarde che credono nel progetto Cuore dell'Isola.

L'offerta

Il brand Cuore dell’Isola valorizza le tipicità del territorio sarde e le sue aziende proponendo prodotti con soli ingredienti locali. L'idea è di fornire al cliente un'immersione nel cuore della Sardegna, con le sue eccellenze, i sapori più caratteristici e le tradizionali ricette come il torrone, il pane tipico tra cui il carasau, il pistoccu, il guttiau, insieme a referenze di pasta ma anche conserve e verdure sottolio. In assortimento anche item freschi come salumi e formaggi. Completano l'offerta gli snack e i vini provenienti da una selezione di eccellenze enologiche locali.

I servizi

Instore è possibile degustare spuntini realizzati con pane tipico locale farcito con vari ingredienti disponibili in assortimento, accompagnati da una bibita fresca, una birra proveniente dai migliori birrifici artigianali o un vino delle più note cantine locali. I consumatori possono utilizzare il servizio di consegna a domicilio e farsi recapitare a casa i prodotti sardi usufruendo della formula "il pacco da giù", disponibile in tutta Italia.

Gli eventi instore

Il punto di vendita è concepito anche luogo di incontro, formazione condivisione. Per questo motivo, ogni fine settimana si svolge un viaggio enogastronomico attraverso degustazioni e cooking show con chef sardi, sommelier, foodblogger e produttori partner del progetto. Inoltre, sono in programma anche lezioni dedicate all'olio e al miele per approfondirne la conoscenza, le caratteristiche e l'utilizzo ottimale.