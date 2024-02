Gallery. Adhoc: a Venafro il cash and carry di Multicedi

Il Gruppo Multicedi (VéGé) rafforza la rete cash and carry e inaugura un punto di vendita Adhoc a Venafro (Is)

1 di 8

Il Gruppo Multicedi (VéGé), insieme al Gruppo D’Appollonio, apre un cash and carry Adhoc a Venafro (Is), sulla Strada statale 85. Lo store, indirizzato al mondo horeca, si estende su un'area di 2.500 mq e comprende un’enoteca fornita con le migliori etichette di vini locali, nazionali ed internazionali; una vasta selezione di alcolici e superalcolici, bollicine e birre; macelleria con tagli anatomici e preconfezionati, salumi e formaggi, surgelati, drogheria alimentare con formati horeca e retail per tutte le esigenze, non food con cura casa, cura persona e accessori per le attività professionali.

Offerta e servizi

L'assortimento comprende più di 14.000 referenze per il settore alimentare per gli oltre 25.000 clienti serviti. Una particolare attenzione è dedicata alle specificità territoriali, per rappresentare al meglio le realtà locali e nazionali, senza però trascurare le tendenze globali.

Tra i servizi: è possibile seguire e restare in contatto con il punto di vendita tramite i canali social istituzionali, il sito internet ed il canale WhatsApp tramite il quale si potranno ricevere le offerte periodiche. Adhoc Venafro offrirà inoltre il servizio delivery.

La rete Adhoc

L'insegna è presente in Campania con quattro punti di vendita (Arzano, Capua-Vitulazio, Castellammare di Stabia e Orta di Atella), in Puglia con un punto di vendita (Altamura), e da oggi anche in Molise (Venafro).