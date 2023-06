Multicedi (VéGé): i risultati del 2022 e i piani di crescita per il 2023

Il fatturato di Multicedi 2022 si attesta a 890 milioni di euro (1,4 mld alle casse), con una previsione di crescita per il 2023 stimata nel 10% dei ricavi

Il bilancio di esercizio dello scorso anno ha attesto per il Gruppo Multicedi (VéGé) un fatturato di 890 milioni di euro (1,4 mld alle casse), con una previsione di

crescita per il 2023 stimata nel 10% dei ricavi puntando quindi al miliardo di fatturato in

cessioni. Il patrimonio netto è di 104 milioni di euro e il risultato economico di 13,2 milioni. “Sono orgoglioso del lavoro e dell’impegno che tutte le persone di Multicedi mettono ogni giorno in campo -dichiara Claudio Messina, amministratore delegato di Multicedi-. Queste

rappresentano il motore dell’azienda ed è grazie a loro che Multicedi, di anno in anno, conquista traguardi importanti. Quest’anno Multicedi festeggia i suoi 30 anni e poterlo fare con la consapevolezza e l’orgoglio di essere diventata nel tempo una delle realtà distributive più importanti del sud Italia, ci rende fieri e ci spinge ogni giorno a fare di più”.

I risultati

Nel 2022 si è registrato un incremento dei volumi di produzione di circa il 16,65% mentre il valore della produzione è di 925 milioni di euro circa (793 mln nell’esercizio 2021) con un incremento in valore assoluto pari a 132 milioni di euro circa.

L’Ebitda del consolidato è pari a 27,3 milioni di euro circa ed il risultato ante imposte del

consolidato è pari ad euro 18,9 milioni circa, entrambe in linea con quanto rendicontato

nell’esercizio 2021. Il risultato di esercizio del Gruppo Multicedi 2022 si attesa a 13,4

milioni di euro.

Per quanto riguarda gli utili, non sono stati incrementati ma il gruppo ha preferito sostenere la redditività dei propri affiliati.

La presenza di Multicedi

Il gruppo opera in aree 3 e 4 Nielsen, in sette regioni. La rete nel 2022 si è consolidata con 55 aperture di cui 22 in Campania, 16 nel Lazio, 13 in Puglia, 4 in altre regioni del sud Italia.

Ad oggi l’insegna ammiraglia Decò conta oltre 360 punti di vendita, ai quali si affiancano 21

Dodecà (insegna EDLP) e 21 Sebòn. Completano la compagine anche le insegne Flor do Cafè, Quarì e l’insegna pet Ayoka.

I piani di sviluppo

La rete continuerà ad ampliarsi anche nel corso del 2023, anno in cui sono già stati aperti 18 store tra cui il quinto AdHoc Cash&Carry, il primo aperto in formula franchising, inaugurato il 5 giugno ad Altamura (Ba). E continuerà ad espandersi nei prossimi mesi.