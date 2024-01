Gallery. Aldi: a Milano potenzia le promozioni

Il capoluogo lombardo accoglie il punto di vendita Aldi più grande d'Italia, dove è stata potenziata l'area per le promozioni con un assortimento più ampio

A Milano Aldi (Aldi Italia del Gruppo Aldi Sud) apre il suo store più grande, sviluppato su un'area di 2.000 mq, situato in viale Monza 267.

"L'apertura di questo nuovo punto vendita a Milano rappresenta una milestone davvero importante per il nostro piano di crescita in Italia, a chiusura di un 2023 che ci ha visti sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti -afferma Michael Gscheidlinger, country managing director Aldi Italia-. Questo nuovo negozio è, infatti, un’ulteriore conferma del nostro supporto al territorio, che si esprime non solo attraverso un’offerta che punta tutto sulla qualità e la convenienza, ma anche sulla possibilità di fornire concretamente un nuovo impulso all’economia locale e agli scenari occupazionali”.

Si trova in un’area precedentemente utilizzata come attività commerciale, e sorge all’interno di una piccola galleria dove sono presenti anche servizi bar, parrucchiere, estetista, ottico e lavanderia. Si tratta dell'ottavo store all'interno di gallerie commerciali che va ad aggiungersi a quelli già attivi a:

a San Giuliano Milanese (Mi) in Via della Pace

a Lecco (Lc) in Corso Carlo Alberto 120

a Bologna con due store in Via Liberazione e Piazza Giovanni da Verrazzano

a Reana del Roiale (Ud) in Via Nazionale

Martignacco (Ud) in Via Antonio Bardelli

Ronchi dei Legionari (Go) in Via Pietro Micca

a Roncade (Tv) in Via Fusana.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si estende su due piani e dispone di un parcheggio da 56 posti auto. Al piano terra c'è lo spazio per frutta e verdura, il food già confezionato e i piatti pronti come tramezzini, prodotti da frigo in formato convenienza e insalate, oltre a bevande, prodotti per la cura della persona, della casa e degli animali. Al piano interrato, invece, collegato al resto dello store da tre ascensori, si sviluppa la parte di assortimento dedicato ai secchi e alla dispensa, ai banchi frigo dedicati a carne, pesce, prodotti freschi e surgelati. Grande attenzione è stata dedicata anche all’angolo Vinoteca, che offre un’accurata selezione di vini, e all’area Pan del Dì per il pane e i prodotti da forno. Inoltre, è presente una zona dedicata alle promozioni su abbigliamento, giocattoli, accessori per la casa. A riguardo, l'azienda dice: "Rispetto al format tradizionale, questo negozio offre un assortimento più ampio sia in termini di freschi e prodotti già confezionati, sia per quanto riguarda lo spazio per le promozioni, decisamente più grande, sia per le offerte non food. Infatti, nonostante la più grande superficie non abbiamo inserito nuovi reparti, ma abbiamo preferito ottimizzare le dimensioni generose del negozio offrendo alla clientela uno spazio ben più ampio, rispetto agli altri punti di vendita, dedicato agli articoli promozionali e alle nostre offerte da 1,5 a 10 euro per incrementare ulteriormente la convenienza proposta dal Prezzo Aldi".

La rete Aldi

Con questa apertura, la presenza dell'insegna a Milano e, più in generale, in Lombardia si rafforza. Nella provincia milanese, infatti, Aldi conta 13 store, mentre nella regione lombarda opera con 61 strutture. In Italia, invece, sono attivi 177 negozi.