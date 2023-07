Si consolida la presenza dell'insegna Aldi a Bologna. Con questa apertura arrivano a nove i punti di vendita attivi nella provincia bolgnese

L'Emilia Romagna si conferma una regione importante per Aldi che apre un punto di vendita a Bologna, in piazza Giovanni da Verrazzano 6, città in cui si conta il più alto numero di negozi dell'insegna. L’apertura di Bologna consolida la presenza di Aldi nella provincia bolognese, dove ora sono 9 i punti di vendita inaugurati, portando a quota 24 gli store in Emilia-Romagna.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di oltre 900 mq

Impiega 22 collaboratori

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 21.

Il negozio, che rafforza l’offerta di servizi del centro commerciale in cui sorge, ha la disponibilità di un parcheggio esterno, gratuito. Come da consuetudine, l'ortofrutta è collocata ad ingresso del discount con isole centrali e un'ampia parete espositiva refrigerata dove trovano spazio sia verdura, sfusa e confezionata, sia prodotti di IV e V gamma. Centralmente è disposto il bando pescheria a libero servizio. Spiccano le esposizioni per le referenze in offerta, ben valorizzate da apposita comunicazione interna che evidenzia l'area con la scritta Wow al prezzo Aldi.

L'offerta

L'assortimento, come da tradizione dell'insegna, si focalizza su prodotti quasi esclusivamente italiani con un focus importante per frutta e verdura presente con circa 130

referenze e 30 marche, grazie alla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.