Gallery. Aw Lab (Bata) rinnova l’immagine dei suoi store

Nuovo concept store per Aw Lab (Bata) che rinnova l'immagine dei suoi punti di vendita. Il format è già stato proposto in cinque negozi della rete: a Rimini, Carini (Pa), Viareggio, Roma e Verona

Un piano di restyling sta rinnovando la rete dei punti di vendita Aw Lab (Bata), insegna specializzata nell'abbigliamento lifestyle. La proposta, già sperimentata in cinque negozi a Rimini, Carini (Pa), Viareggio, Roma e Verona, è di un format rinnovato, concepito con la collaborazione dell’agenzia londinese Trc.

Le novità del concept store

Il gruppo ha ripensato il layout con l’obiettivo di elevare il loro look&feel. Per questo motivo è stato realizzato uno spazio contemporaneo sviluppato seguendo due asset: comfort

e shopping experience evoluta. Sono infatti state predisposte nuove strutture modulabili per sfruttare al meglio l’altezza dei negozi e incrementare la capacità espositiva di apparel e sneakers. Sono state ampliate le aree relax e le changing rooms. Lo store è stato inoltre dotato di monitor digitali dove poter veicolare campagne e tendenze del momento.

Resta il color blu istituzionale di Aw Lab, evidenziato sia all'ingresso dello store che in cassa, a cui fa da contraltare il grigio degli spazi espositivi che enfatizzano i colori delle collezioni e delle campagne di comunicazione.

Le dichiarazioni

“Stiamo vivendo un momento positivo soprattutto in questi giorni, anche grazie alle cinque nuove aperture italiane che presentano il nostro nuovo concept. Dopo il covid il mercato delle sneakers ha sofferto particolarmente, soprattutto nel 2022, per la scarsa disponibilità di prodotto. Nonostante questo, Aw Lab ha riportato dei risultati positivi, soprattutto nella categoria abbigliamento -spiega David Pujolar, general manager Aw Lab-. Nel portfolio di Aw Lab sono presenti i global top brands internazionali. Tra questi, tra i più

performanti troviamo Nike, Jordan, Converse e Puma, i più richiesti dai nostri clienti. Quest’anno contiamo su un’importante ripartenza di adidas Originals, grazie alla sinergia

con il nuovo Ceo Bjørn Gulden le cui azioni determineranno i nuovi successi del brand".

“Quasi il 60% delle acquirenti dei punti di vendita Aw Lab sono donne, il motivo per cui il brand si sta sempre più focalizzando su questo segmento. Per questo motivo nella seconda parte dell’anno verranno lanciati progetti ed iniziative dedicate all’empowerment femminile" sottolinea Elena Ranzato, head of marketing Aw Lab.