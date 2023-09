Gallery. Coal Il Market Plus (VéGé) rafforza la rete

Nuovo supermercato Coal Il Market Plus per il gruppo Coal, socio VéGé, che arriva a Sant'Egidio alla Vibrata (Te) con uno spazio di 1.500 mq

Coal (VéGé) prosegue il percorso di espansione e ristrutturazione della sua rete vendita. Il gruppo, che opera con i propri 350 punti di vendita in sei regioni del Centro Italia, rafforza la presenza con un supermercato a insegna Coal Il Market Plus, realizzato in via Kennedy a Sant’Egidio alla Vibrata (Te).

Il punto di vendita si espande su una superficie di circa 1.500 mq completa di tutti i reparti freschi serviti (macelleria, forno, pescheria, gastronomia). L'ortofrutta apre la piazza dei freschi e come da tradizione è articolata con isole e classiche cassette. Instore è stato realizzato lo spazio Bistrot con servizio Bar e posti a sedere per una pausa durante il percorso di spesa. Distintiva la cantina con un'esposizione organizzata su bianchi e rossi e una distinzione tra i vini d'Italia e quelli abruzzesi a cui è dedicato un'area ad hoc. Ampi anche gli spazi per le corsie mentre il percorso di spesa è facilitato da una comunicazione interna efficace e ben visibile che contraddistingue i reparti e le categorie merceologiche.

"Il più importante servizio che vogliamo dare ai nostri clienti è la qualità, riceviamo nella nostra piattaforma tutti i giorni e tutti i giorni riforniamo i nostri negozi, questo comporta uno sforzo logistico non indifferente ma che viene ampiamente ripagato dalla fiducia che i clienti ci accordano ogni giorno. Inoltre nella nostra offerta trovano spazio diversi prodotti ready to eat e ready to cook preparati dai nostri specialisti direttamente in store" spiega Claudio Barbiero, direzione commerciale.