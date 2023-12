Gallery. Coin riapre a Verona con l’esclusiva formula excelsior

Lo storico department store Coin di Verona riapre con l’esclusiva formula Excelsior e si propone come punto di riferimento per la moda e la bellezza

1 di 14

Il gruppo Coin continua la fase di espansione e riapre la storica insegna, presente da oltre

60 anni in Via Cappello a Verona.

Una vera e propria rinascita targata Coin Excelsior, l’insegna premium della catena di

department store più diffusa in Italia.

Quello veronese sarà il secondo Coin Excelsior a Nordest, dopo quello di Trieste. Con un

investimento di oltre 10 milioni di euro e dopo 7 mesi di lavori di consolidamento e

ristrutturazione, si apre così un nuovo capitolo per Coin che, in controtendenza rispetto a

molte insegne, investe nei centri storici.

Gli interventi commissionati da Coin su progettazione interna, hanno interessato l’intero

edificio, rinnovandolo con finiture dai toni neutri e nuovi arredi dal disegno minimal e

funzionale.

Il risultato è un ambiente elegante e allo stesso tempo distintivo e di forte carattere in cui

grande attenzione è stata data anche alle tematiche di risparmio energetico e sfruttamento

di fonti rinnovabili.

Oggi, Coin è presente su tutto il territorio nazionale con 37 negozi diretti (con spazi che

vanno dai 2000 agli 8000 mq) e 116 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero (40

insegne). Nel 2024 confermate le aperture di Dubai.

Sotto l'insegna Coin Excelsior invece gli store di Roma Cola di Rienzo, Milano CityLife

Shopping District, Milano Corso Vercelli, Trieste Corso Italia e, ora anche il nuovissimo di

Verona Via Cappello.

In dirittura d’arrivo (marzo 2024) un altro importante progetto, il nuovo Excelsior in zona

Cordusio, a Milano: “lo store, che sorgerà all’interno dell’ex sede Unicredit, in via

Tommaso Grossi, si svilupperà su 3 piani e una superficie complessiva di 4000 metri

quadri, di cui 2900 dedicati alla vendita”, come confermato dall’AD del Gruppo Ugo Turi.

Lo store

Al piano terra è posizionata l’area dedicata al beauty, con ricche novità nel comparto

fragranze mentre per la cosmetica ampia possibilità di scelta tra prodotti di realtà

internazionali riconosciute soprattutto per l'approccio alla bellezza sostenibile e

responsabile. Grande spazio anche alle marche green, naturali e vegan provenienti dal

Nord Europa. Parola d’ordine esclusività anche per il mondo haircare, così come per la

bellezza olistica e i prodotti barberia dedicati all’uomo.

Sempre al piano terra Coin ha voluto arricchire quello che vuole essere il “salotto buono

della città” con un angolo dedicato ad un pastry chef d’eccezione, Manuel Marzari e il suo

atelier di pasticceria innovativa, che aprirà per la prima volta al pubblico proprio in

occasione della stagione natalizia, con pandori, panettoni e una selezione di raffinati

cioccolati.

Al primo piano si sviluppa l’offerta contemporary per la donna, con una buona presenza di

griffe francesi (30%), mentre al secondo piano, insieme alle collezioni intimo e bambino,

presente una selezione per la donna new classic. a cui va ad aggiungersi un’accurata

scelta di marchi denim.

Il piano interrato, sviluppato su 800 metri quadrati, è dedicato all’uomo con una selezione

accurata che propone una sartorialità sempre confortevole, capi performance con tessuti

tecnici, grande attenzione al Made in Italy, alle fibre naturali e al colore. Nuova e raffinata

la linea cachemire di casa Coin.

Debuttano nello store Coin Excelsior di Verona due nuovi spazi dedicati all’abbigliamento

tecnico per l’outdoor sia femminile che maschile e streetwear con importanti marchi del

settore.

All’ultimo piano l’home decoration e i tanti prodotti di Coincasa, il brand Coin che dal 1962 interpreta con le sue collezioni il gusto italiano del vivere e dell’abitare. Le proposte

riguardano per il 60% housebrand, con ben 5 collezioni all’anno per un totale di 5000

referenze, mentre il restante 40% riguardano brand italiani di tendenza scelti per qualità e

valori condivisi.

Ampio l’assortimento nell’ambito delle profumazioni ed esperienze sensoriali per la casa, a

che si affiancheranno al design d’interni e alle soluzioni di illuminazione portatili.

Parola d’ordine valorizzare il talento dei giovani creativi grazie alla collaborazione

con MOODART

Lo store Coin ospiterà al suo interno un corner dedicato ai giovani creativi, Moodart

Gallery, uno spazio di sperimentazione e innovazione in collaborazione con MOODART,

Istituto di alta formazione per la moda, l’immagine coordinata e gli eventi fondata nel 2011

a Verona da Elisa Sorrentino.

Il progetto sarà una vetrina per brand emergenti dove giovani designer avranno

l'opportunità di presentarsi al pubblico attraverso un pop up store a rotazione.

Alcuni diplomati della scuola, inoltre, vivranno un’esperienza di qualificazione

professionale affiancando i clienti come personal shopper e stylist e si occuperanno di

sviluppare campagne digital per l’apertura dello store.

I servizi

Il nuovo punto di vendita non è solo un luogo di proposte di alta qualità ma anche di nuovi

servizi. Nell’esclusiva courtesy lounge si potranno prenotare con la coincard consulenze di

immagine, styling, make up e interior design, conoscere meglio il brand mix e scoprire

alcune tra le realtà, anche turistiche, più interessanti della città di Verona.

Il punto di vendita si trasforma da luogo fisico a innovativa proposta di servizi esclusivi che

rendono il negozio sempre più un laboratorio creativo.

Caratteristiche

Superficie totale di vendita: 3.650 mq

Personale Coin e partner: 92 persone

Servizi: courtesy lounge, coincard, click and collect, consulenza d'immagine in store e

presso hotel, consulenza stlyst in store e presso hotel, consulenza interior in store e

presso location indicata, personal shopper, servizio make up in store, consegna degli

acquisti in hotel, fast taylor per orli e maniche, cifratura camicie e biancheria, incisione

iniziali posateria da tavola, NCC su prenotazione, parcheggi convenzionati, tax free

shopping.

Il ritorno in tv di Coin

Per due settimane, dal 3 al 16 dicembre, Coin sarà protagonista sui canali Mediaset con una nuova campagna televisiva natalizia, sviluppata internamente: un spot da 15 secondi e due brand video da 15 e 10 secondi pensati per raccontare le festività con il punto di vista unico di Coin, all’interno dei principali programmi Mediaset, dal daytime al prime time, con massima visibilità. Lo spot ha debuttato domenica 3 dicembre. Con i formati brevi del video, invece, Coin sponsorizzerà Verissimo, nella prima settimana di trasmissione, e le news del primo mattino. Gli altri passaggi saranno posizionati all’interno dei programmi di informazione, di intrattenimento e su tutti quelli a target delle emittenti Mediaset.