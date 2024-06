Gallery. Coop.fi modernizza il supermercato di Torre del Lago (Lu)

L’intervento di ristrutturazione ha riguardato tanto l’aspetto strutturale, che quello delle attrezzature, dell’organizzazione degli spazi e dell’assortimento

Immagine rinnovata per il supermercato Coop.fi di Torre del Lago (Lu) riaperto dopo i lavori di restyling che lo hanno uniformato all'immagine attuale. "Il negozio è stato rinnovato per venire incontro alle esigenze di chi vuole fare acquisti in modo veloce senza rinunciare alla scelta, alla qualità e alla convenienza, di chi condivide i valori fondanti della cooperativa come l'attenzione all'ambiente, alla salute e al territorio. Spazio quindi ai freschissimi, ai prodotti locali e alla qualità del nostro prodotto a marchio" dichiarano i responsabili di Unicoop Firenze.

Il punto di vendita

Si estende su una superficie di 612 mq

Dispone di quattro casse tradizionali , due salvatempo, otto fai da te con assistenza del personale

, due salvatempo, otto fai da te con assistenza del personale Dotato di box informazioni all’ingresso con prestito sociale e possibilità di sottoscrivere la carta socio

Tra i servizi: pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto e buoni welfare, accettazione buoni pasto, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra, resi e fatture, vendita dei biglietti dei trasporti.

Orari: lun-sab 8-20.30, domenica 8-14 e 16.30-20.

L’intervento di ristrutturazione ha riguardato tanto l’aspetto strutturale, che quello delle attrezzature, dell’organizzazione degli spazi e dell’assortimento. Infatti, sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico, fra cui si segnala il nuovo impianto frigo, con centrale a CO2, più ecologica rispetto alla precedente; i banchi frigo sono stati rinnovati, con illuminazione a Led e sportelli di chiusura per evitare la dispersione del freddo, disposta la centrale a CO2 che risulta efficiente

L'offerta

Offre un assortimento completo per il carrello degli acquisti settimanali con reparti serviti e a libero servizio disposti sul perimetro, ortofutta in apertura, area per i vini e le bevande in generale, spazio alla mdd e al free from oltre a una selezione di prodotti non food.