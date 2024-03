Gallery. Decathlon: a Trento il primo store con il logo Orbita

La rinnovata brand identity, presentata a Parigi, si concretizza anche in Italia dove Decathlon apre il primo store con il logo Orbita a indicare movimento e intraprendenza

Soltanto qualche settimana fa, Decathlon aveva presentato la sua nuova brand identity, come raccontato in questo articolo, con il logo Orbita e servizi in linea con l'immagine più contemporanea dell'insegna. Il percorso di ammodernamento parte anche in Italia. A Trento è stato inaugurato infatti il primo punto di vendita con il logo Orbita che caratterizzerà gradualmente tutti gli store della rete. Alla base di questa strategia c'è la volontà di portare lo sport innovativo e sostenibile a tutti e tutte come recita il payoff Move People Through the Wonders of Sport. Questo significa anche arrivare in aree non ancora presidiate rafforzando la presenza anche nei centri cittadini, come del resto l'insegna ha già iniziato a fare attraverso i suoi store urbani.

Decathlon sta dunque adottando un’ambiziosa strategia globale, che comprende una migliore customer experience, un forte impegno per la sostenibilità e una modernizzazione complessiva dell’azienda. Il fulcro della customer experience è un brand evoluto, con un nuovo logo. L'insegna è contraddistinta oggi da un blu dinamico e dalla brand icon Orbita che esprime non soltanto il movimento ma anche l’ambizione di raggiungere nuove vette e circolarità, al centro del business model sostenibile di Decathlon.

“Ci rivolgiamo ad un territorio fortemente sportivo: il Trentino Alto Adige risulta essere la regione italiana fisicamente più attiva, con un tasso di popolazione che svolge attività fisica pari al 56% -dichiara Ilaria Puggioni, store manager di Trento-. Questa evidenza ci stimola a trovare nuove soluzioni e servizi: lavoreremo in sinergia con società sportive, scuole e amministrazioni per rispondere appieno al nostro senso aziendale: Move People Through the Wonders of Sport”.

Il punto di vendita di Trento

Il negozio si sviluppa su una superficie di 2.600 mq

Impiega 53 collaboratrici e collaboratori di cinque nazionalità differenti

di cinque nazionalità differenti Dispone di otto casse di cui sette in modalità self.

Il punto di vendita si estende su unico livello e, in un'ottica di sostenibilità ed economia circolare, dispone di uno spazio dedicato ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti. È possibile avere un’offerta di noleggio che comprende kayak, bici e materiale da campeggio in estate e sci, ciaspole, snow in inverno.