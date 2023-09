Immagine rinnovata per il punto di vendita Eurospar (Abbi Group) riaperto a Serramanna (Su), nel Sud Sardegna, con un forte focus sui localismi

La territorialità per molti retailer è un tratto strategico della propria offerta perché permette di essere distintivi e di valorizzare prodotti e produttori locali mantenendo un saldo contatto con l'ambiente circostante. Abbi Group, che in Sardegna opera anche con le insegne Despar grazie all'acquisizione della rete locale Gieffe nel 2021, n fa eccezione e per il punto di vendita Eurospar di Serramanna (Su), situato nell'area Sud Sardegna, riaperto dopo i lavori di restyling che lo hanno reso più moderno, accogliente e funzionale, punta su questo aspetto valorizzandolo non soltanto dal punto di vista assortimentale ma anche nella comunicazione interna, fortemente orientata a veicolare gli asset dell'insegna.

Esposizioni dedicate, assortimenti mirati, informazioni al consumatore su cartelli o a parete. Tutto è funzionale alla valorizzazione di questo driver. "Crediamo nello sviluppo del territorio" è il claim che campeggia sul banco dei salumi a libero servizio, mentre cartelli con le scritte Io compro sardo sono dislocati nel reparto ortofrutta a indicare la volontà di valorizzare le materie prime locali e di sostenere l'economia della propria terra. Nell'area dedicata alla panetteria a libero servizio, invece, l'insegna evidenzia che si tratta di prodotti realizzati dai migliori panifici locali. La territorialità espressa in questo modo consente anche di veicolare un ulteriore messaggio, ossia la sostenibilità: meno strada percorsa meno inquinamento. Ed ecco che in ortofrutta ancora una volta è la comunicazione che indirizza questo concetto sottolineando: "Dai campi alla tavola".

Lo store apre, come da consuetudine, l'area freschi con l'ortofrutta dove l'esposizione si sviluppa attraverso isole centrali a doppia pendenza, espositori refrigerati sul perimetro e corner per la stagionalità e la frutta fresca già tagliata. Seguono macelleria, pescheria, salumi e formaggi. Lo spazio dedicato ai vini evidenzia la distinzione per range di prezzo, sottolineando lo scaffale con i vini al di sotto dei 5 euro. Lungo il percorso sono dislocati scaffali esclusivamente dedicati ai prodotti del territorio con specialità tipiche e ricette del luogo.