Gallery. Hamleys sbarca in Italia: il primo store a Milano

Siglato l'accordo di franchising tra Giochi Preziosi spa e Hamleys per l'ingresso e lo sviluppo in Italia dell'insegna britannica di giocattoli

L'accordo di franchising definito con Giochi Preziosi spa avvia lo sviluppo in Italia dell'insegna di giocattoli britannica Hamleys, che sceglie Milano per il debutto italiano con uno store aperto in Corso Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza del Duomo e Piazza San Babila, luoghi iconici della città meneghina. L'accordo concede alla società italiana di gestire in esclusiva i negozi Hamleys in Italia, aprendo di fatto la strada all'espansione di negozi monomarca Hamleys nelle principali città italiane.

"Il lancio del nuovo negozio è perfettamente in linea con il design del nostro format. Siamo felici di offrire una nuova esperienza di acquisto ai bambini e alle famiglie italiane" dichiara Sumeet Yadav, Ceo di Hamleys Global.

Le caratteristiche del primo store italiano

Il punto di vendita si estende su una superficie di 1.330 mq sviluppati su due livelli. Gli ambienti sono caratterizzati da interni rossi e bianchi a sottolineare la rappresentazione vivida dell'universo di Hamleys. Tra le aree iconiche del format: la giostra e le sezioni dei

marchi che mettono in evidenza i brand di giocattoli più noti come Lego, Nerf e Barbie. Il negozio vanta anche un vasto assortimento in tutte le categorie di gioco per bambini e prodotti a marchio proprio.

La rete Hamleys e lo sviluppo nel mondo

Fondata nel 1760 da William Hamley e acquisita da Reliance Brands Limited (RBL) nel 2019, Hamleys opera con 191 negozi distribuiti in 15 Paesi. A livello internazionale, il cuore della rete è il negozio di Regent Street. Recentemente l'insegna è arrivata nei Balcani, con il suo primo negozio in Albania e Kosovo, e intende ampliare la sua presenza in territori già presidiati come l'India e il Medio Oriente dove conta un negozio in Qatar. In Italia, dopo l'apertura milanese ne seguirà una seconda a Roma, all’interno della Galleria Alberto Sordi, e nell'arco di breve tempo sono previste ulteriori dieci aperture. "Giochi Preziosi è estremamente soddisfatta della conclusione dell'accordo di franchising esclusivo con lo storico marchio Hamleys. Dopo le aperture di Milano e Roma, proseguiremo il piano di sviluppo sul mercato italiano, nei prossimi anni" dichiara Enrico Preziosi, fondatore del Gruppo Giochi Preziosi.

La campagna di comunicazione in Italia

Casta Diva si è aggiudicata la gara indetta da Giochi Preziosi in occasione del debutto in Italia di Hamleys. L'agenzia ha curato, infatti, la strategia di comunicazione, il social media management e l’ideazione delle cerimonie di opening degli store di Milano in Corso Vittorio Emanuele e di Roma.

Casta Diva ha realizzato anche una campagna ADV OOH visibile nelle principali stazioni della metropolitana milanese con l'headline La realtà diventa magia, che mostra un

gigantesco peluche scalare il Bosco Verticale a simboleggiare la conquista della città.