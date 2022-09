Giochi Preziosi inaugura il primo store diretto Giocheria

Ancora una volta Milano accoglie le iniziative di Giochi Preziosi che in città propone il primo store Giocheria di proprietà

A ottobre dello scorso anno, il Gruppo Giochi Preziosi aveva debuttato in piazza Duomo a Milano, con il primo store monobrand, come raccontato in questo articolo. A qualche mese di distanza, l'evoluzione e lo sviluppo sul territorio proseguono con iniziative retail. Il gruppo sceglie ancora una volta il capoluogo lombardo per il primo store di proprietà Giocheria che sarà inaugurato nei prossimi giorni.

Le caratteristiche del negozio

Lo store sorge a Milano, in Corso Vercelli 8, e si estende su 1.800 mq con due piani dedicati alle vendite. L'obiettivo di questo concept store è di fornire un'esperienza di acquisto più coinvolgente grazie a un assortimento ampio e profondo e un'ambientazione giocata su creatività e soluzioni scenografiche di impatto.

Il punto di vendita, inoltre, avrà una connotazione tecnologica e di interazione. Ne sono un esempio lo spazio multisensoriale con scivolo, trenino e diverse postazioni di intrattenimento e di gioco come la postazione ergonomica Hotweels o il pavimento interattivo. Presenti inoltre forme di intrattenimento digitale, con l’Orso Giò ologramma, avatar immersivi Mondi Unique Eyes ed una bussola all’ingresso per una vera e propria doccia di suoni, colori e profumi.