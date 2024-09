Gallery. H&M rinnova la sua immagine e potenzia i servizi

Più open space, meno scaffali e maggiori servizi in ottica omnicanale. H&M rimodula il suo concept store e lancia a MIlano il format moderno

Rinnovata visione creativa per l'insegna H&M che applica in tre flagship store a Milano il nuovo concept store. Questo percorso prende avvio dai negozi di piazza del Duomo, di Porta Venezia e il terzo all'interno del centro commerciale Il Centro di Arese (Mi). L'idea è di donare agli ambienti un'atmosfera tipica da boutique e a questo contribuiscono gli arredi minimalisti e le soluzioni utilizzate per pareti e pavimenti. Sono stati diminuiti gli scaffali ed è stato diminuito l'open space per dare una visione quanto più ampia del punto di vendita e consentire un'esperienza di acquisto migliore.

“Questi nuovi punti di vendita riflettono ciò che H&M rappresenta. Oggi più che mai offriremo un'esperienza di shopping elevata e stimolante, in un'atmosfera tanto raffinata quanto rilassante, con una selezione di capi di moda di alta qualità al miglior prezzo e per tutti. Milano è una delle capitali mondiali della moda e della creatività", ha affermato Ralf Wein, regional manager di H&M region South Europe.

I servizi

Inserite anche varie funzioni per arricchire la shopping experience dei consumatori e potenziare la formula omnichannel. Sono infatti disponibili le funzioni Trova in negozio e scannerizza e acquista a cui si aggiunge la presenza di casse automatiche e dei punti di ritiro Click and collect che consentono ai clienti di ritirare la merce acquistata online direttamente in negozio.

L'arte instore

Il flagship store di Milano in piazza Duomo accoglie, inoltre, i clienti con una installazione futuristica immersiva che sarà possibile visitare fino a dicembre. L'idea alla base di questa installazione è quella di rappresentare l'unione tra moda e musica. Progettata dallo studio di design Perron-Roettinger di Los Angeles, quest'area immersiva di 90 metri quadrati suggerisce ai visitatori che attraverso la moda è possibile partecipare a un'evoluzione continua.