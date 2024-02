Ikea continua a sviluppare il format Plan&Order Point con due aperture: la prima a Reggio Calabria, la seconda, più recente, a Como

1 di 9

Si consolida la rete Plan&Order Point di Ikea che realizza due aperture in pochi giorni: la prima a Reggio Calabria, all'interno del centro commerciale Poggio Bolaro di Reggio Calabria (la seconda nella regione dopo l'apertura di Cosenza), e a Como (primo store in città).

Lo store di Como

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 70 mq all’interno del centro commerciale Gallerie Bennet Lario. Come da consuetudine per questo format, Ikea Italia ha sviluppato uno spazio dedicato esclusivamente alla progettazione e all’acquisto online di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti con l'obiettivo di intercettare ampie fette di consumatori non residenti vicino ai punti di vendita tradizionali, in questo caso di Milano e Brescia.

Infatti, sono disponibili servizi di consulenze personalizzate per progettare e arredare i diversi ambienti della casa ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali, grazie al servizio Ikea for business. Sarà possibile acquistare qualsiasi soluzione del catalogo online di mobili e accessori, con più modalità di consegna: a domicilio, presso il Plan & Order Point con il servizio Vicino a te, o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti nella regione.

“Questa apertura rappresenta un ulteriore nuovo passo nella strategia omnicanale di Ikea Italia, in cui sono i clienti a poter scegliere, di volta in volta, come e dove interagire con noi, grazie a una rete sempre più capillare di touchpoint fisici sul territorio, facilmente raggiungibili e integrati con il canale eCommerce" dichiara Monica Corsini, area manager Ikea Milano.

Il negozio di Reggio Calabria

Lo spazio calabrese si estende su una superficie di 300 mq, articolati fedelmente al classico format di questa insegna, in un'ottica omnicanale e ad alto contenuto di servizio. A disposizione dei clienti il personale addetto alla progettazione e alla consulenza.