Il Planning Studio di Ikea debutta nel cuore di Milano

Ikea sta continuando a diversificare la sua offerta proponendo soluzioni di prossimità in grado di intercettare le rinnovate esigenze dei consumatori e sviluppando una dimensione omnicanale. In generale, le più recenti attività dell'insegna svedese sono per lo più orientate verso proposte innovative in termini di sostenibilità e di servizio.

Nel primo caso, esempi emblematici sono il format green sperimentato a Vienna, lo store second hand testato in Svezia o il circular hub aperto a San Giuliano. Nel secondo caso Ikea ha sperimentato formule commerciali in grado di integrare online e offline con proposte in spazi più contenuti rispetto alla tradizione come nel caso della proposta Progetta&Arreda lanciata d Arese e con personale dedicato alla progettazione di arredi. In questo percorso si inserisce l'Ikea Planning Studio di Via Albricci 8 a Milano, uno spazio di 800 mq dedicato alla progettazione degli spazi cucina, living e camere da letto, con cui la catena punta ad essere sempre più vicina ai propri clienti. Strategica la location realizzata in pieno centro cittadino, non lontano dal Duomo, che coniuga i due elementi distintivi di Ikea: la sostenibilità (il negozio si può raggiungere a piedi o con i mezzi pubblici) e il servizio al consumatore in uno spazio di prossimità.

Il planning Studio di Albricci rappresenta, quindi, un’ulteriore tappa della strategia omnichannel di Ikea che punta sempre più spesso su nuovi format posizionati nei centri urbani e dalle dimensioni più contenute. "L'accoglienza data dalla città di Milano ad Ikea è stata sorprendente fin dalla nostra prima apertura a Cinisello Balsamo 32 anni fa. Ora i nostri specialisti di progettazione sono pronti a incontrare i milanesi anche in questo nuovo planning studio, per ispirarli e trovare soluzioni per massimizzare lo spazio nelle loro case" afferma Asunta Enrile, country retail manager e country sustainability officer, Ikea Italia.

Questo spazio prevede la presenza di personale specializzato in grado di fornire soluzioni concrete per la pianificazione di cucine, soggiorni e camere da letto, e per l'organizzazione degli spazi secondo le specifiche esigenze di ciascuno.