Gallery. Ikea rafforza la presenza del format Plan&Order Point

Secondo punto di vendita Ikea Plan&Order Point a Milano, all'interno dello shopping center CityLife, in linea con il format già testato in via Albricci

Da tempo Ikea ha diversificato la sua offerta raggiungendo nuovi target di consumatori in contesti urbani e con spazi decisamente più ridotti. In linea con questa tendenza, l'insegna sta sviluppando il format Plan & Order Point, questa volta realizzato all’interno di CityLife Shopping District, luogo strategico dello shopping meneghino. L'idea alla base di questo format è di fornire un’esperienza di acquisto su misura e in grado di rispondere alle nuove abitudini delle persone, in aree cittadine facilmente raggiungibili anche senza auto.

Lo store si sviluppa su una superficie di 180 mq e, come da consuetudine di questo concept store, darà un significativo supporto all’acquisto online.

“Milano, città del design per eccellenza e terreno di innovazione, rappresenta per noi una piazza fondamentale in cui continuare a sperimentare e investire -dichiara Monica Corsini, area manager Ikea Milano-. Un’ulteriore tappa della nostra strategia omnicanale, per continuare ad offrire un’esperienza di acquisto unica a tutti coloro che scelgono Ikea per arredare il posto più importante al mondo, la casa”.

La rete Ikea nel milanese

Attualmente sono cinque i punti di vendita Ikea nell’area di Milano: oltre allo store appena aperto, sono attivi i tradizionali negozi di Corsico, Carugate e San Giuliano e il Plan&Order Point in via Albricci. A ciò si affiancano otto punti di ritiro nella sola provincia di Milano e 26 nella regione Lombardia, per gli ordini sopra ai 30 kg, e tutti gli Uffici Postali in cui è possibile ritirare gli acquisti al di sotto dei 30 kg.

In termini di servizi, Milano dispone di servizi per ridurre le emissioni lungo tutta la catena del valore tra cui 50 veicoli elettrici per garantire in città il 100% delle consegne al piano in modalità zero emissioni, con la possibilità di usufruire di un’opzione premium con consegna garantita in giornata.

L'attenzione alla sostenibilità

Attivo anche il servizio online sul sito dedicato con consegna tramite cargo bike per ordini fino a 25 kg, grazie alla collaborazione con So.De – Social Delivery, il primo delivery sociale, solidale e sostenibile di Milano, tramite corrieri formati e assunti con contratti subordinati.

In occasione di questa nuova apertura, inoltre, Ikea Italia rinnova il proprio supporto alla

cooperativa no profit SUN(N)COOP, attraverso la donazione di tessuti provenienti da eccedenze, che ritrovano una seconda vita grazie alla creatività delle persone impiegate nella scuola di sartoria sociale.