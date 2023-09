Gallery. Il flagship store Bershka di Milano: focus su servizi e tecnologia

Un concept store incentrato sui servizi con soluzioni tecnologiche innovative, spazi instagrammabili e collezioni in esclusiva

1 di 9

Uno spazio industrial e contemporaneo, incentrato sui servizi e con soluzioni tecnologiche al passo con i tempi e spazi instagrammabili per assecondare le esigenze e le passioni degli appassionati dei social network. Bershka riapre nel cuore di Milano, in Corso Vittorio Emanuele II, proponendo un concept store rinnovato, progettato dallo studio di architettura internazionale Oma che annovera nel suo portfolio edifici come la Fondazione Prada a Milano, la Casa da Música a Porto e la Seattle Public Library. Nello specifico, concept e progetto sono di Ellen van Loon e Giulio Margheri. Il lavoro dello studio è completato dal think tank Amo, che applica il pensiero architettonico a domini diversi.

Lo spazio di vendita è stato ridefinito intorno ai servizi, posti al centro del negozio come su un’isola, con una forte identità visiva.

Gli elementi distintivi

Tecnologia e colori sono gli asset di questo store che rappresenta un modello unico nel nostro Paese ma anche a livello internazionale. Il negozio è stato ampliato rispetto al passato, così come risulta decisamente più consistente lo spazio dedicato all'uomo. Distintivo l'uso dei colori, utili a determinare la tipologia dei servizi offerti: azzurro per il cambio ordini online; rosa per le casse tradizionali; rosse per il check out dei consumatori senza assistenza.

Le caratteristiche del flagship store Bershka

Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di 1.872 mq e molteplici punti di accesso, si estende su tre livelli: al piano terra spazio alle collezioni donna, al secondo c'è l'uomo mentre l'ultimo piano è interamente dedicato ai camerini, con riconoscimento dei capi tramite sistema RFID, che rileva il numero di capi quando si entra o si esce dall’area camerini, offrendo ai clienti una maggiore autonomia nella scelta degli acquisti. Gli spazi sono progettati considerando diverse “velocità” di esperienza, da quella lenta e coinvolgente a quella veloce e autonoma.

Lo store è, inoltre, dotato di una Fitting Lounge, camerini collettivi (da prenotare in anticipo per email e che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti al terzo piano) in cui i clienti possono provare i capi in gruppo (fino a quattro persone), all’interno di quattro stanze diverse, in un ambiente interattivo, incentrato sulla condivisione dell’esperienza di acquisto sui social network e in particolar modo su Snapchat dove è possibile condividere i selfie con i filtri. I camerini sono dotati di un sistema di riconoscimento dei capi che sfrutta la tecnologia RFID e offre la possibilità di avere informazioni su taglie e stili o, in aggiunta, consigli su possibili outfit.

Tra le novità anche la Multifunctional Lounge, con contenuti digitali mostrati su un grande schermo a led; le Fast Checkout, con punti di ingresso e di uscita separati e autonomia di acquisto per i clienti; lo Slow Checkout, il tradizionale punto di pagamento del negozio gestito dal personale Bershka, realizzato in resina rosa.

Infine, tra i servizi sono disponibili il Click & Collect, un punto di ritiro degli ordini online, che offre un servizio di ritiro dei pacchi di articoli acquistati online, situato al piano terra; e l'Online Returns, un innovativo sistema di restituzione degli ordini online che consente ai clienti di restituire gli acquisti in modo autonomo.

1 di 11

Le capsule collection

In esclusiva in questo store sarà in vendita una riedizione nera super limitata del design di calzature lanciato la scorsa stagione, ossia RAL7000STUDIO, disponibile dal 15 settembre e online dal 22 settembre. Inoltre, sarà presente instore la Generation Bershka, una capsule collection in edizione limitata creata per il 25° anniversario del marchio, caratterizzata da capi oversize, layering, silhouette, asimmetrie, drappeggi.