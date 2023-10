Gallery. Il flagship store Douglas di Milano punta sui servizi

Douglas apre a Milano un flagship store su doppio livello con molti servizi per potenziare l'esperienza di acquisto tra cui la beauty lounge e lo spazio per l'haircare

1 di 6

Il flagship store Douglas aperto in via Torino a Milano, arteria ormai strategica per lo shopping meneghino, si sviluppa su una superficie di 600 mq estesa su doppio livello con un forte accento sui servizi per potenziare la shopping experience. “Abbiamo performance molto buone sul mercato italiano con un’evidente ripresa dei nostri negozi fisici, dopo la pandemia e il periodo dei lockdown. Anche l’eCommerce rimane forte -afferma Fabio Pampani, presidente e Ceo Sud Europa di Douglas-. Crediamo fermamente che il giusto mix tra un’incantevole experience in negozio unita alla più alta efficacia dei nostri prodotti possa offrire alla clientela servizi ineccepibili, di altissimo livello con la massima qualità ed efficacia”.

Il punto di vendita

L'area vendita è posizionata al piano terra mentre il primo piano ospita la Beauty Lounge con due cabine per trattamenti con una proposta di servizi di ultima generazione in fatto di estetica e Beauty. L'area è presidiata da estetiste professioniste che offriranno alle clienti servizi per mani e piedi, depilazione, epilazione definitiva e radio frequenza, filo arabo e tradizionale per le sopracciglia, oltre alla più completa gamma di servizi pensati per il make-up. Sarà inoltre presente anche il servizio di parrucchiere con tutti i servizi annessi di taglio, Hairstyling & haircare.

La rete Douglas

Questo punto di vendita è il settimo del brand in città e il trentaquattresimo in tutta la provincia di Milano. Douglas opera in 19 Paesi con una rete di 1.800 store a livello totale.

In Italia l’insegna vanta 370 negozi e circa 2.200 dipendenti, un fatturato di circa 400

milioni di euro, più di 400 marchi e oltre 55.000 prodotti nei canali di vendita online e offline.