L'insegna Conad Spesa Facile (Cia-Conad) dedicata all'every day low price propone un'immagine nuova e un format rinnovato con un'area di 3.000 mq

1 di 8

Il concept store every day low price Conad Spesa Facile, lanciato qualche anno fa da Cia-Conad, si evolve e amplia i suoi spazi. Rispetto alle metrature fin qui realizzate (tutte sviluppate cu circa 1.000 mq), il punto di vendita aperto a Monselice (Pd) si estende su una superficie di 3.000 mq che indica chiaramente il passaggio al superstore. Il punto di vendita, locomotiva alimentare del centro commerciale L’Airone, situato in via Cristoforo Colombo 79, presenta un'immagine rinnovata e un design più moderno, studiato, progettato e realizzato da HMY Group.

"Il negozio propone in anteprima assoluta la nuova veste grafica e un look che diventerà distintivo per i punti di vendita appartenenti a questo canale all’interno della rete Cia-Conad. La nostra offerta su Monselice si amplierà ancora, con l’apertura del nuovo bar ristorante Con Sapore Conad che taglierà il nastro a fine ottobre" spiega l'Ad Luca Panzavolta.

Il punto di vendita

L'ingresso, come da consuetudine, è sviluppato sul reparto ortofrutta, mentre i reparti freschi di macelleria, pescheria e gastronomia, sono riuniti nella grande parete di fondo, presenti sia con banchi serviti sia con isole tematiche a libero servizio. Per caratterizzare in modo evidente i freschi sono stati adottati vari rivestimenti per le isole, è stata allestita una grande struttura rossa in entrata, e usata una grafica di impatto per indicare i reparti con illustrazioni per la parete di fondo realizzate da Fradesign, in arte Fra. Per potenziare la distintività rispetto ai format già esistenti ed evidenziare al tempo stesso la formula edlp tipica di questa insegna sono state predisposte esposizioni massificate a pallet e allestite grandi testate di gondola.

Focus anche sui localismi con spazi espositivi dedicati ai prodotti locali e al progetto SìAmo Veneto che comprende articoli di frutta, verdura, salumi, carni e formaggi, prodotti in aree vicine. Sono state infine introdotte le casse veloci e tra i servizi ci sono: la spesa online, i terminali per la spesa smart, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito.

Il Petstore Conad

In parallelo all'inaugurazione del superstore, Cia-Conad ha aperto un Petstore Conad sviluppato su una superficie di 336 mq con un'offerta di petcare e petfood tipica dell'insegna.