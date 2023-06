Gallery. Il format Fresh di Banco Fresco debutta a Milano

Un concept store di prossimità pensato per le esigenze dei consumatori del centro cittadino con numerose proposte take away in collaborazione con Erbert

1 di 12

Banco Fresco punta sulla prossimità proponendo il format Fresh in centro cittadino a Milano, realizzato in via Moscati 11, a pochi passi da Corso Sempione, precedentemente occupato da uno store Erbert, con cui l'insegna ha attivato una collaborazione. Erbert continuerà infatti ad essere presente attraverso una proposta di piatti pronti a completamento dell'assortimento di Banco Fresco. Le referenze Erbert sono evidenziate da comunicazione interna in banchi perimetrali dedicati. D'altra parte, come raccontato in questo articolo, Erbert ha deciso di concludere l’esperienza del supermercato specialty per dedicarsi a una proposta di piatti pronti.

“L’arrivo a Milano dopo soli cinque anni dall’inizio di questa avventura segna un importante traguardo per la nostra catena -dichiarano da Banco Fresco-. Si tratta infatti del decimo punto di vendita su territorio nazionale e del primo della linea Fresh, ma puntiamo a espanderci ancora, arricchendo nel frattempo il nostro assortimento con nuovi prodotti e specialità enogastronomiche, come dimostra l’aggiunta dei piatti pronti Erbert. Il nostro obiettivo è offrire solo il meglio della filiera agroalimentare, valorizzando i produttori locali nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Questo format è fatto su misura per le famiglie della città e i lavoratori che vogliono godersi una pausa pranzo sana e di altissima qualità, con la possibilità di consumare sul posto”.

Le caratteristiche dello store

Si sviluppa su una superficie di 500 mq

Propone un assortimento di 3.000 referenze contro le normali 4.500 di un tradizionale Banco Fresco

referenze contro le normali 4.500 di un tradizionale Banco Fresco Sono invece 99 gli articoli Erbert presenti

presenti In ortofrutta l'offerta è di 340 item

Impiega 32 risorse di cui 12 provenienti proprio da Milano e le restanti da zone limitrofe

di cui 12 provenienti proprio da Milano e le restanti da zone limitrofe Aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20

Disponibile il servizio di consegna a domicilio.

Lo spazio è dotato di un bar interno, aperto dall’ora della colazione fino alla sera, dove è possibile consumare quanto acquistato nel reparto gastronomico e all'interno del punto di vendita. Il punto di vendita rispecchia, in dimensioni più ridotte, quanto già sperimentato da Banco Fresco sul territorio italiano con spazi ampi per l'ortofrutta, cuore centrale dell’offerta, e una varietà di prodotti freschi provenienti dai reparti di macelleria, salumeria, pescheria e panetteria. In questo store si potenzia la proposta take away per rispondere alle esigenze dei clienti del centro città.

“Si tratta di un format innovativo che si integra in un territorio come Milano, sempre più internazionale e in espansione ma con una cultura enogastronomica legata alla tradizione" è il commento di Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano.