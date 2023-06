Gallery. Il nuovo look di Spazio Conad a L’Aquila

Nuovo look per l'ipermercato Spazio Conad (Conad Adriatico) di L'Aquila dove sono stati inseriti lo Store Manga, La Mieloteca e Le Spezie e rinnovati tutti i reparti

Restyling per l'ipermercato Spazio Conad di L’Aquila, locomotiva alimentare del centro commerciale L'Aquilone che riapre con un'immagine rinnovata.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store si sviluppa su un'area di 4.800 mq

Dispone di 12 casse a fila unica’, che riducono sensibilmente i tempi di attesa per il cliente, quattro postazioni self-service e quattro casse dedicate esclusivamente ai pagamenti elettronici

Impiega complessivamente 101 addetti

In linea con il format Spazio Conad, il percorso di acquisto prevede un ingresso con aree dedicate alla stagionalità e con il corner Con Cura dove sono disponibili le referenze dei nuovi trend di consumo. Seguono freschi e freschissimi, con risalto alle produzioni locali con circa 2.000 prodotti provenienti da piccole e medie aziende agroalimentari del territorio. Presenti i reparti serviti di macelleria, pescheria, prosciutteria e formaggeria, gastronomia con banco caldo e freddo, rosticceria, panetteria e pasticceria ed il reparto latticini. In prossimità dell’area ristoro è stato realizzato il corner Sushi. Rinnovato anche l’angolo di Piante e Fiori.

Nello spazio dedicato al non food due le novità inserite: il corner all’interno del Mondo Casa che integra il piccolo elettrodomestico per cottura al casalingo plastica e vetro e l'area per lo Store Manga con oltre 700 titoli.

Distintiva l'esposizione e l'ambientazione della cantina mentre nel settore del grocery ci sono La Mieloteca che promuove i mieli italiani e Le Spezie. Infine, sono state rinnovate Parafarmacia e Profumeria.