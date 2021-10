Spazio Conad: a Cecina il format evoluto

Prosegue lo sviluppo del format Spazio Conad. Conad Nord Ovest inaugura uno store a Cecina (Li) nella location di Corte Acquerta, all'interno di un nuovo centro commerciale che si estende su una superficie coperta complessiva di 12.000 mq ed ospita 14 attività al suo interno. Questo punto di vendita rappresenta un'evoluzione del format dell'insegna, in linea con store come Rescaldina, raccontato in questo articolo. Il negozio è dotato di singoli stand per specifiche categorie merceologiche a cui viene dato ampio risalto. In linea con la formula della catena, si tratta di uno spazio che va oltre il luogo fisico e che si propone come una vera e propria piattaforma relazionale.

1 di 8

Il punto di vendita

Integrati nello store ci sono l’area Con Cura con Parafarmacia e Ottico. Sono inoltre presenti all'interno del centro commerciale un PetStore, con un assortimento di oltre 5.000 articoli e servizi che spaziano dalla tolettatura all’assistenza veterinaria; il Bar Bistrò e un distributore carburanti Conad Self 24. L'offerta comprende oltre 30.000 referenze, con particolare attenzione a specialità ed eccellenze alimentari della tradizione locale, con 1.220 prodotti locali del territorio provenienti da piccole e medie aziende e consorzi agroalimentari. L'area freschi e freschissimi si sviluppa con i reparti di ortofrutta, e sul perimetro forno e pasticceria, gastronomia calda e fredda preparata sul posto, macelleria, pescheria. Presente la cantina con oltre 750 etichette di cui 220 del territorio toscano. Situato di fronte al punto di vendita c'è il Bar Bistrò Sapori&Sorrisi. Per la realizzazione di questo store sono stati adottati accorgimento green per il risparmio energetico. La struttura per esempio è dotata di impianti fotovoltaici e di un impianto di recupero dell’acqua piovana e del calore. Inoltre, verranno installate colonnine di ricarica elettrica per auto poste nelle aree parcheggio, che favoriranno l’accesso a mezzi elettrici dei clienti.

1 di 7

I servizi disponibili sono: Ordina&Ritira, Ordina&Ritira al volante e Ordina&Ricevi che permette di ordinare la spesa da casa con consegna nella fascia oraria preferita, la corsia di pagamento Pass Pay, l’area dedicata a piante e fiori con vendita e confezionamento e uno o spazio multifunzionale dedicato all’incontro con il territorio e destinato ad ospitare presentazioni, degustazioni, corsi di formazione.

1 di 8

Le dichiarazioni

“Con questa importante apertura miriamo a rafforzare ancora di più il rapporto sinergico e il patrimonio valoriale costruito negli anni con il territorio -dichiara Valter Geri, socio Conad e presidente Conad e Conad Nord Ovest-. Insieme a Toscana Sviluppo, nostro partner in questa iniziativa, ci siamo presi l’impegno di dare una risposta al tessuto produttivo locale".

"Operazioni come quella di Corte Acquerta nascono per valorizzare al meglio la strategia commerciale del gruppo, caratterizzata da una evoluta offerta multicanale conveniente e di qualità -aggiunge Ugo Baldi, amministratore delegato di Conad Nord Ovest-. Uno spazio che offre una più ampia gamma di prodotti, servizi ed esperienze d’acquisto, rispondendo in modo dedicato e continuativo ai bisogni dei clienti e del territorio".

Conad Nord Ovest

La cooperativa, con un giro di affari di oltre 4,15 miliardi di euro, opera con 369 soci imprenditori in Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. La rete vendita è formata da 600 punti di vendita.