Gallery. Il Nuovo Mondo di Milano: lo store per anime e manga

Secondo punto di vendita per l'insegna Il Nuovo Mondo, nata a Lecco nel 2021 e oggi presente anche a Milano con uno store e un'offerta di fumetti e manga

Dopo il primo store a Lecco, l'insegna Il Nuovo Mondo raddoppia la sua presenza con un secondo punto di vendita a Milano, realizzato in via Vitruvio e sviluppato su una superficie di 200 mq. L'offerta si concentra su manga e fumetti, action figure e carte collezionabili dedicate al mondo pop giapponese, insieme a gadget di Harry Potter.

Lo store milanese ha un'ambientazione a tema Naruto (si tratta di un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dal 4 ottobre 1999 al 10 novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha). L'assortimento soddisfa le esigenze di un'ampia fetta di mercato che si espande sempre di più. Il mondo dei comics in generale, infatti, è cresciuto in modo esponenziale tanto da implementare la sua presenza. Ne sono prova proposte come quella sperimentata da Conad Adriatico che a questo settore ha dedicato un intero reparto ed esposizioni mirate, come raccontato in questo articolo.

Lo store milanese si sviluppa su doppio livello e propone al piano terra un'esposizione dedicata a statue e figure, repliche 1:1 delle katane più famose, carte collezionabili, come Pokémon e One Piece. Invece, al piano seminterrato si trova una sala dedicata a manga, fumetti e centinaia di action figure degli anime giapponesi, oltre a gadget di ogni genere, un angolo fantasy e spazi per eventi e incontri.