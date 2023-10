Gallery. Il primo beauty store di Pinalli a Milano

Pinalli sbarca nel capoluogo lombardo con un punto di vendita di oltre 200 mq in Corso Buenos Aires, il 22esimo nella regione

1 di 4

L'apertura in Corso Buenos Aires a Milano segna il debutto in città per Pinalli, piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e la cura del corpo, che approda in centro con uno store di oltre 200 mq, progettato da Qds Studio, portando a 75 il numero complessivo di negozi nel territorio nazionale, di cui 22 in Lombardia.

Il punto di vendita rispecchia i codici visivi della corporate identity di Pinalli, in questo caso con una rielaborazione che rende l'ambientazione distintiva. Per facilitare l'esperienza di acquisto, sono state allestite aree esperienziali, e spazi per i marchi esclusivi.

L'offerta

L'assortimento comprende prodotti che spaziano dai brand come Dior, Chanel e Tom Ford, ai marchi come Veralab e Goovi, ma anche agli emergenti, che all’interno dello store trovano per la prima volta a Milano uno spazio dedicato denominato Beauty Gallery, un’area

che nasce per valorizzare al massimo il ruolo che Pinalli riveste storicamente come incubatore di indie brand. Sono inoltre presenti i brand di haircare più noti come Kerastase e Wella, mentre una sezione è interamente dedicata agli integratori.

La strategia di sviluppo di Pinalli

Nel corso dell'anno, Pinalli ha realizzato 12 aperture a cui si aggiungono i restyling o relocation di cinque negozi. Inoltre, l'eCommerce ha registrato significativi dati di crescita.

In termini di ricavi, il gruppo ha ottenuto 120 milioni nel 2022.

“Ogni store è un tassello fondamentale nella nostra strategia di sviluppo, ma entrare a Milano, in una delle principali vie dello shopping, ha indubbiamente un valore enorme per un’azienda come Pinalli che nasce ed è radicata in un contesto di provincia -sottolinea il presidente e Ad di Pinalli, Raffaele Rossetti-. Abbiamo atteso che i tempi fossero maturi per compiere questo passo, ed ora siamo pronti per affrontare questa e le molte altre sfide che ci riserva il prossimo futuro”.

I programmi di espansione

Il piano di crescita del gruppo, la cui maggioranza è detenuta dal fondo di investimento internazionale H.I.G. Capital, è di consolidare il posizionamento di leader negli acquisti on-line e di raggiungere la soglia dei 100 punti di vendita prima della fine del 2026.